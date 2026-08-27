राक्षाबंधन 2026: आम्रपाली दुबे से काजल राघवानी तक, 'भोजपुरी बवाल' में राखी का त्योहार मनाते दिखे सेलेब्स

अपनी बहन के राखी बांधती हैं आम्रपाली दुबे

प्रोमो में आम्रपाली अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधते हुए कहती हैं, 'हर जन्म में भगवान तुझे बहन के रूप में मुझे ही दें।' इस दौरान एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो गईं।



रक्षाबंधन पर गांव जाना नहीं भूलते खेसारी लाल

खेसारी लाल यादव ने बताया कि वे कैसे राखी मनाते हैं? उन्होंने कहा, 'इस त्योहार पर हम कहीं भी रहते हैं तो यहां गांव में जरूर आ जाते हैं।' उनकी बहन राखी बांधती दिख रही हैं।



काजल राघवानी ने भाई को दिया आशीर्वाद

वहीं, काजल राघवानी ने भी यह त्योहार सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने भाई को आशीर्वाद देते हुए कहा, 'भगवान तुझे बहुत सारी खुशियां दे'। बता दें कि 'भोजपुरी बवाल' हर दिन कलर्स पर रात साढ़े दस बजे आता है। वहीं, जियो हॉटस्टार पर यह शो रात नौ बजे स्ट्रीम होता है।

