शाहरुख खान: सुहाना को 'तू मिल जाए' के लिरिक्स याद देख हैरान हुए 'किंग', एड शीरन के लिए कही ये बात

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उनकी बेटी सुहाना खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, सुहाना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें वह एड शीरन के गाने 'तू मिल जाए' को गाती नजर आ रही हैं। सुहाना के इस वीडियो पर शाहरुख खान ने ऐसा कमेंट किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया।

क्या बोले शाहरुख खान?

बता दें कि सुहाना खान ने यह वीडियो मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी के लिए तैयार होते समय बनाया था। वीडियो में वह फिल्म 'किंग' के नए गाने 'तू मिल जाए' के बोल गुनगुनाती दिखाई दे रही हैं। बेटी का यह अंदाज देखकर शाहरुख भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए। किंग ने कमेंट करते हुए लिखा, 'तुम्हें इसके बोल कैसे याद रहते हैं। मेरे लिए तो यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि एड बहुत तेजी से गाते हैं।' शाहरुख के इस कमेंट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।



शाहरुख के जन्मदिन पर रिलीज हुआ गाना

बता दें कि 'तू मिल जाए' गाना सोमवार को शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया था। इस गाने को अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने मिलकर गाया है। वहीं, इसमें इंग्लिश रैप एड शीरन ने लिखा है। गाने का म्यूजिक सचिन-जिगर ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे हैं।