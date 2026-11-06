रामायण: 'आदिपुरुष' का तोड़ा रिकॉर्ड, 'कल्कि' से रही पीछे; ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रणबीर की फिल्म ने कितना कमाया?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Fri, 06 Nov 2026 03:41 PM IST
सार
- फिल्म 'रामायण' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी।
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।
- वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म ने 155 करोड़ रुपये का बिजनेस किया।
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विस्तार
भारतीय सिनेमा में जब भी किसी बड़ी फिल्म की रिलीज होती है, तो उसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहती है। खासकर जब फिल्म की कहानी 'रामायण' जैसे महाकाव्य पर आधारित हो और उसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हों, तो दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। फिल्म ने भारत के साथ-साथ दुनियाभर में भी ठीक ठाक शुरुआत की है। इस दौरान रणबीर की फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। फिल्म ने भारत के साथ-साथ दुनियाभर में भी ठीक ठाक शुरुआत की है। इस दौरान रणबीर की फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
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दुनियाभर में पहले दिन कितनी हुई कमाई?
'रामायण' ने रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसमें भारत से फिल्म ने 77.50 करोड़ रुपये और ओवरसीज मार्केट से करीब 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया। ऐसे में इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की।
इन फिल्मों से पीछे है 'रामायण'
ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो 'रामायण' अभी भी चार फिल्मों से पीछे है। इसमें अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2', रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2', 'आरआरआर' और 'बाहुबली 2' शामिल है।
'आदिपुरुष' और 'जवान' का तोड़ा रिकॉर्ड
'रामायण' के मेकर्स ने जो आंकड़े शेयर किए हैं, उसके अनुसार फिल्म ने 'कुली', 'लियो', 'टॉक्सिक', 'जवान', 'जेलर 2' और 'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
'रामायण' ने रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसमें भारत से फिल्म ने 77.50 करोड़ रुपये और ओवरसीज मार्केट से करीब 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया। ऐसे में इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की।
इन फिल्मों से पीछे है 'रामायण'
ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो 'रामायण' अभी भी चार फिल्मों से पीछे है। इसमें अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2', रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2', 'आरआरआर' और 'बाहुबली 2' शामिल है।
'आदिपुरुष' और 'जवान' का तोड़ा रिकॉर्ड
'रामायण' के मेकर्स ने जो आंकड़े शेयर किए हैं, उसके अनुसार फिल्म ने 'कुली', 'लियो', 'टॉक्सिक', 'जवान', 'जेलर 2' और 'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
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फिल्म में नजर आ रहे हैं ये सितारे
बता दें कि 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं। अब देखना होगा कि शानदार ग्लोबल ओपनिंग के बाद फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कौन से नए रिकॉर्ड बनाती है।
बता दें कि 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं। अब देखना होगा कि शानदार ग्लोबल ओपनिंग के बाद फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कौन से नए रिकॉर्ड बनाती है।