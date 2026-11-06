रामायण: 'आदिपुरुष' का तोड़ा रिकॉर्ड, 'कल्कि' से रही पीछे; ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रणबीर की फिल्म ने कितना कमाया?

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। फिल्म ने भारत के साथ-साथ दुनियाभर में भी ठीक ठाक शुरुआत की है। इस दौरान रणबीर की फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

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भारतीय सिनेमा में जब भी किसी बड़ी फिल्म की रिलीज होती है, तो उसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहती है। खासकर जब फिल्म की कहानी 'रामायण' जैसे महाकाव्य पर आधारित हो और उसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हों, तो दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं।