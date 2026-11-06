सलमान खान: 'मुझे लगता है यह सही नहीं है', 'रामायण' पर भाईजान का बड़ा बयान, फिल्म के VFX और बजट पर कही ये बात

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दरअसल, सलमान खान उनकी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की।रामायण के बजट पर बात करते हुए उन्होंने कहा, '4 हजार और वीएफएक्स..वीएफएक्स..वीएफएक्स। मुझे बस लगता है कि ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि रामायण की चर्चा रामायण के ऊपर ही होना चाहिए। राम, रावण, सीता और शास्त्रों पर।'ये वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया है और अब सलमान का बयान चर्चा का विषय बन गया है।