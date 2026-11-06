फराह खान: क्यों नए सितारों से खफा हुईं निर्देशक? शाहरुख-सलमान की तारीफों के बांधे पुल

नए स्टार्स को लेकर क्या बोलीं फराह खान? नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में बातचीत के दौरान फराह ने कहा कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। इसी वजह से वे फिल्म के हर छोटे-बड़े फैसले में दखल देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'आज के एक्टर्स को किसी पर भरोसा नहीं है। उन्हें निर्देशक पर भी विश्वास नहीं होता। वे गाने को खुद कोरियोग्राफ करना चाहते हैं। म्यूजिक और कास्टिंग में भी दखल देते हैं। ऐसा तब होता है, जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता।'

फराह ने की शाहरुख-सलमान की तारीफ

फराह ने शाहरुख खान का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने कभी भी उनके कास्टिंग से जुड़े फैसलों पर सवाल नहीं उठाए। फराह ने कहा, 'जब मैंने 'मैं हूं ना' के लिए सुष्मिता सेन का नाम लिया था, तब वह कोई बड़ी हीरोइन नहीं थीं। इसके बावजूद शाहरुख ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। जब मैंने 'ओम शांति ओम' के लिए एक नई लड़की को लेने की बात कही, तब भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ दीपिका पादुकोण की तस्वीर देखी और कहा कि अगर तुम्हें ठीक लग रहा है, तो मुझे भी मंजूर है।'



61 साल की फराह ने आगे कहा कि आज के कलाकार अच्छी फिल्में बनाने के बजाय मैगजीन के कवर और अवॉर्ड शो पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अक्षय कुमार आज भी अपने काम को लेकर पुराने अंदाज में ही अनुशासन बनाए रखते हैं।



फराह ने सलमान खान की तारीफ करते हुए बताया कि वह कभी छुट्टी की मांग नहीं करते और न ही रविवार को शूटिंग करने से मना करते हैं। उनके मुताबिक, असली स्टारडम सिर्फ नाम और शोहरत से नहीं, बल्कि मेहनत और निर्देशक पर भरोसा करने से आता है।