संदीप रेड्डी वंगा का बड़ा बयान: 'चिरंजीवी-ममूटी और कमल हासन का काम अल पचीनो से बड़ा', कब शुरू होगी 'एनिमल 2'?
- संदीप रेड्डी वंगा ने हाल ही में साउथ सुपरस्टार्स कमल हासन, ममूटी और चिरंजीवी की दिल खोलकर तारीफ की।
- उन्होंने इन दिग्गज हस्तियों को हॉलीवुड आइकन अल पचीनों और रॉबर्ट डी नीरो से बेहतर बताया।
- संदीप रेड्डी ने हॉलीवुड सितारों की भी तारीफ की, मगर उनकी नजरों में काम के लिहाज से ये साउथ दिग्गज कहीं आगे हैं।
विस्तार
निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कमल हासन, ममूटी और चिरंजीवी को सिनेमा के मामले में हॉलीवुड दिग्गजों अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो से ऊपर रखा। संदीप हॉलीवुड के दिग्गजों की भी उतनी ही तारीफ करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि भारतीय स्टार्स के पास काम का कलेक्शन व्यापक है। साथ ही इसमें विविधता है।
साउथ दिग्गजों की तारीफ में क्या कहा?
संदीप रेड्डी वंगा ने कहा, जब मैं यह कहूंगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कमल सर, ममूटी सर, चिरंजीवी सर, जब आप उनका काम देखेंगे, तो हमारे स्टार्स का काम अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो से भी बड़ा है'। संदीप रेड्डी वंगा ने फरीदून शहरयार के साथ एक इंटरव्यू में यह बात कही। संदीप रेड्डी वंगा ने आगे बताया कि उनका अंदाजा इन भारतीय अभिनेताओं की इतनी सारी फिल्मों और इतने वर्षों में निभाए गए अलग-अलग तरह के किरदारों पर आधारित है।
'एनिमल' पर 'गॉडफादर' का असर?
निर्देशक ने यह स्पष्ट किया कि वह अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो को भी उतना ही मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इंडियन एक्टर्स ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं। इसी बातचीत में संदीप रेड्डी ने अपनी फिल्म 'एनिमल' पर द 'गॉडफादर' के असर के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि 'गॉडफादर' उनके लिए स्कूल के दिनों से ही एक प्रेरणा रही है। 'एनिमल' के कुछ हिस्से इससे प्रभावित थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने माना कि वे लंबे वक्त से 'गॉडफादर' के दीवाने हैं और इसकी तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में 'एनिमल' में इसकी कुछ समानताएं अनजाने में भी हो सकता है आ गईं।
कब शुरू होगा एनिमल पर काम?
संदीप रेड्डी वंगा ने अपनी आगामी फिल्म 'स्पिरिट' पर भी बात की। इसमें प्रभास अहम भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यह फिल्म 'बाहुबली 2' के बाद एक्टर को एक नई पहचान दे सकती है। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा'। बता दें कि संदीप रेड्डी वंगा अभी 'स्पिरिट' पर काम कर रहे हैं, जो प्रभास के साथ उनका पहला कोलेबोरेशन है। उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि 'स्पिरिट' के बाद 'एनिमल' के सीक्वल 'एनिमल पार्क' पर काम जल्द ही शुरू होगा।