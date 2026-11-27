'एनिमल' पर 'गॉडफादर' का असर?

निर्देशक ने यह स्पष्ट किया कि वह अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो को भी उतना ही मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इंडियन एक्टर्स ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं। इसी बातचीत में संदीप रेड्डी ने अपनी फिल्म 'एनिमल' पर द 'गॉडफादर' के असर के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि 'गॉडफादर' उनके लिए स्कूल के दिनों से ही एक प्रेरणा रही है। 'एनिमल' के कुछ हिस्से इससे प्रभावित थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने माना कि वे लंबे वक्त से 'गॉडफादर' के दीवाने हैं और इसकी तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में 'एनिमल' में इसकी कुछ समानताएं अनजाने में भी हो सकता है आ गईं।