सिंटा पुनर्मतदान रिजल्ट: उपासना सिंह और साहिला चड्ढा रेस में सबसे आगे, जानें किसे मिले कितने वोट?

पुनर्मतदान में उपासना सिंह को 360 वोट मिले, जबकि साहिला चड्ढा के खाते में 357 वोट आए। वहीं विकास वर्मा को 349 वोट और दीपक पराशर को 348 वोट मिले। कुनीका सदानंद को 312 वोट हासिल हुए, जबकि वर्षा उसगांवकर शर्मा को 306 वोट मिले। नगमा मोरारजी को 290, निमई बाली को 266 और अर्जुन यानी फिरोज खान को 250 वोट मिले।इसके अलावा आसमानी ताही को 237 वोट, शहजाद खान को 234 वोट, मनीष कुमार चतुर्वेदी को 219 वोट, सपन कुमार भट्टाचार्य को 197 वोट, रंजीत कुमार सिंह को 184 वोट और रमाकांत बोरुडे को 176 वोट मिले।

जीत के बाद क्या बोले दीपक पराशर

रिजल्ट आने के बाद दीपक पराशर ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी अच्छी जीत की उम्मीद नहीं थी और वह खुद भी रिजल्ट देखकर हैरान हैं। दीपक ने कहा कि अब वह सिंटा के सदस्यों के लिए काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी सदस्य उनके साथ मिलकर काम करें।



कुनीका सदानंद ने भी जताया आभार

कुनीका सदानंद ने भी उन्हें वोट देने वाले सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब असली काम शुरू हुआ है और उन्हें यह साबित करना होगा कि जिस भरोसे के साथ सदस्यों ने उन्हें चुना है, वह उस पर खरा उतर सकें।



कुनीका ने उन 571 लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, जो वोट देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उन पर भरोसा जताया और सिंटा को मजबूत बनाए रखने की उम्मीद दिखाई।