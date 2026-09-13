वायरल वीडियो: दिल्ली में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने गाया किशोर कुमार का गाना, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

ब्रिक्स समिट के कार्यक्रम में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम किशोर कुमार का गाना गुनगुनाते नजर आए। उनका यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी काफी खुश नजर आए। अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अनवर इब्राहिम भारत पहुंचे हैं। इसी दौरान नई दिल्ली में आयोजित एक डिनर कार्यक्रम में उन्होंने किशोर कुमार का लोकप्रिय गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाया। यह गाना साल 1965 में आई फिल्म 'तीन देवियां' का है।अनवर इब्राहिम ने लाइव पियानो की धुन के साथ इस गाने को गाया। उनका यह अंदाज वहां मौजूद लोगों को काफी पसंद आया। गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत एसडी बर्मन ने दिया था।

मलेशिया के प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर किया। उन्होंने वीडियो के साथ गाना गाने की अनुमति मांगते हुए एक मजेदार कैप्शन भी लिखा। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी गायकी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ने भारत में अच्छा समय बिताया होगा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि उन्हें नहीं पता था कि अनवर इब्राहिम इतनी अच्छी आवाज में गा सकते हैं।

पहले भी दिखा चुके हैं भारतीय गानों के लिए प्यार

यह पहली बार नहीं है जब अनवर इब्राहिम ने भारतीय संगीत के प्रति अपना प्यार जाहिर किया हो। वह पहले भी कई मौकों पर भारतीय फिल्मों और गानों की तारीफ कर चुके हैं। भारत की पिछली यात्रा के दौरान भी उन्होंने किशोर कुमार का यही गाना एक मीडिया बातचीत के दौरान गाया था।



इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुकेश का मशहूर गाना 'दोस्त दोस्त ना रहा' भी गाया था। भारतीय सिनेमा और संगीत के लिए उनका यह प्यार अक्सर चर्चा में रहता है।