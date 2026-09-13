वायरल वीडियो: दिल्ली में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने गाया किशोर कुमार का गाना, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
PM Anwar Ibrahim Singing Kishore Kumar Song: राजनीतिक कार्यक्रमों में अक्सर गंभीर चर्चाएं और भाषण देखने को मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स कार्यक्रम का माहौल उस वक्त खुशनुमा हो गया, जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किशोर कुमार का मशहूर गाना गाया।
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अनवर इब्राहिम भारत पहुंचे हैं। इसी दौरान नई दिल्ली में आयोजित एक डिनर कार्यक्रम में उन्होंने किशोर कुमार का लोकप्रिय गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाया। यह गाना साल 1965 में आई फिल्म 'तीन देवियां' का है।
अनवर इब्राहिम ने लाइव पियानो की धुन के साथ इस गाने को गाया। उनका यह अंदाज वहां मौजूद लोगों को काफी पसंद आया। गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत एसडी बर्मन ने दिया था।
मलेशिया के प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर किया। उन्होंने वीडियो के साथ गाना गाने की अनुमति मांगते हुए एक मजेदार कैप्शन भी लिखा। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी गायकी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ने भारत में अच्छा समय बिताया होगा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि उन्हें नहीं पता था कि अनवर इब्राहिम इतनी अच्छी आवाज में गा सकते हैं।
देखें वीडियो-
यह पहली बार नहीं है जब अनवर इब्राहिम ने भारतीय संगीत के प्रति अपना प्यार जाहिर किया हो। वह पहले भी कई मौकों पर भारतीय फिल्मों और गानों की तारीफ कर चुके हैं। भारत की पिछली यात्रा के दौरान भी उन्होंने किशोर कुमार का यही गाना एक मीडिया बातचीत के दौरान गाया था।
इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुकेश का मशहूर गाना 'दोस्त दोस्त ना रहा' भी गाया था। भारतीय सिनेमा और संगीत के लिए उनका यह प्यार अक्सर चर्चा में रहता है।
अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के दौरान ब्रिक्स से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मलेशिया इस बार ब्रिक्स के पार्टनर देश के तौर पर शामिल हुआ है। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों के साथ आर्थिक संबंधों और व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई।
भारत और मलेशिया के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता का जिक्र करते हुए बताया कि उनके देश के कई लोगों ने उन्हें मोदी के लिए शुभकामनाएं देने को कहा था।
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