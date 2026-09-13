रोहित रॉय: एक्टर के विवादित बयान पर मुकेश छबड़ा ने किया टीवी स्टार्स का समर्थन, हिना खान ने किया ऐसा कमेंट

अभिनेता रोहित रॉय के टेलीविजन बयान विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर लगभग हर रोज छोटे पर्दे से जुड़े हुए एक्टर्स रोहित की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इस बयान पर अब कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने टीवी जगत से जुड़े अभिनेताओं का समर्थन किया।

विज्ञापन





क्या था मुकेश छाबड़ा का पोस्ट

बीते दिनों रोहित रॉय ने छोटे पर्दे को ‘डस्टबिन’ कह कर संबोधित किया था। इसके बाद से ही टीवी के अभिनेता और अभिनेत्रियां उनका कड़ा विरोध कर रहे थे। इस पर मुकेश छाबड़ा ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर टीवी सितारों का समर्थन किया। उन्होंने लिखा ‘हमने जितने भी कलाकार ढूंढे हैं, उनमें से ज्यादातर टेलीविजन से हैं, और मेरा मानना है कि टेलीविजन कलाकार वाकई कमाल के होते हैं।