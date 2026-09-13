‘मुझे भी कभी बेचारा समझना चाहिए था’, सैफ अली खान ने क्यों कही ये बात? बोले- ‘अमीरों की भी स्ट्रगल होती है यार’

स्ट्रगल की कहानियां सैफ को भी करती हैं इंस्पायर

सैफ मानते हैं कि संघर्ष की कहानियां सुनना उन्हें भी अच्छा लगता है और ऐसी कहानियां उन्हें प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा, ‘दरअसल, हमारा साइकोलॉजी भी ऐसा होता है। स्ट्रगल की बातें सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो कितना रिलेट कर पाए या न कर पाए। मुझे भी अच्छा लगता है।’

अपनी जिंदगी को लेकर सैफ कहते हैं कि उन्हें काफी कुछ मिला है और लोगों से प्यार और सम्मान भी मिलता है। ‘मुझे लगता है कि मुझे काफी कुछ मिला है और प्यार भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की ऐसी कमी है।’