‘महाकाव्य को पर्दे पर उतारना आसान काम नहीं’: रश्मिका और विजय ने की ‘रामायण’ की तारीफ, पोस्ट शेयर कर कही यह बात

फिल्म ‘रामायण’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की प्रशंसा दर्शकों के साथ-साथ सेलेब्स भी कर रहे हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ की है। जानें कपल ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

‘रामायण’ पर क्या था एक्ट्रेस का पोस्ट?

रश्मिका मंदाना ने ‘रामायण’ के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर फिल्म की खूब तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, ‘रणबीर, ढेर सारा प्यार और मैं आपको भगवान राम के रूप में देखने के लिए उत्सुक हूं। साई, आपको ढेर सारा प्यार और वर्चुअल हग भेज रही हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीता के रूप में आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आपको चमकते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार है। यश सर, मैंने हमेशा आपके काम की सराहना की है। आपको रावण के किरदार में देखना बेहद उत्सुकता भरा है।'