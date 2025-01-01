'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज: परेशान दिखे टिटू मामा, 'बीबी की वाइन्स' में संजीदा शेख आईं नजर
- 'ढिंडोरा' परिवार में कविता मामी के रूप में संजीदा शेख शामिल हुई हैं।
- भुवन के मुताबिक नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ने से उन्हें 'बीबी की वाइन्स' को बड़े कैनवास पर ले जाने का मौका मिला है।
- इस सीजन में बबलू जी, जानकी, समीर और बांचो का किरदार भुवन ने निभाया है।
विस्तार
ट्रेलर में क्या है?
ट्रेलर में नजर आ रहा है कि 'टिटू मामा' एक ऐसे बदकिस्मत अंकल हैं, जो अक्सर अनचाहे और अजीब हालात में फंस जाते हैं। उनके साथ हैं बबलू जी, जानकी, समीर और बांचो। इन सभी किरदारों को भुवन ने ही निभाया है। साथ ही, इस परिवार में एक नया और अहम सदस्य भी जुड़ा है: संजीदा शेख। वह टिटू मामा की पत्नी 'कविता मामी' के किरदार में नजर आएंगी।
अपनी दुनिया को नेटफ्लिक्स पर लाते हुए, अभिनेता और क्रिएटर भुवन बाम ने कहा, 'जब मैंने पहली बार इन किरदारों को बनाया था, तो मैं चाहता था कि वे अनोखे होने के साथ-साथ जाने-पहचाने भी लगें। यही 'बीबी की वाइन्स' की खासियत है। टिटू मामा हमेशा ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं, जिनके लिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। इस बार, वह अपने ससुराल वालों के साथ सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसमें कई तरह की मुश्किलें भी आती हैं!'
भुवन ने आगे कहा 'नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ने से हमें 'बीबी की वाइन्स' की दुनिया को एक बड़े कैनवास पर ले जाने का मौका मिला है। इससे हम 'ढिंडोरा' की मूल भावना और हास्य को बरकरार रखते हुए अपने विचारों को और भी बेहतर ढंग से पेश कर पाए हैं। सीजन 2 में हंगामा और भी बढ़ गया है। मैं दर्शकों को टिटू मामा को फिर से एक्शन में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। आखिरकार जब टिटू मामा शामिल हों, तो शांति की उम्मीद करना बेकार है!'
'ढिंडोरा' परिवार में कविता मामी के रूप में शामिल होने पर संजीदा शेख कहती हैं, 'कविता के किरदार ने मुझे इसलिए आकर्षित किया क्योंकि वह टिटू मामा को अच्छी टक्कर दे सकती हैं। टिटू मामा के पास हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रहता है, लेकिन कविता ही वह इंसान हैं जो तुरंत समझ जाती हैं कि असल में क्या चल रहा है।'
ढिंझोरा का दूसरा सीजन 20 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।