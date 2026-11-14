रामायण बॉक्स ऑफिस: दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने की धमाकेदार एंट्री, नौवें दिन हुई 600 करोड़ पार
- फिल्म ‘रामायण’ का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा है।
- फिल्म की कमाई दसवें दिन भी रफ्तार पकड़े हुए है।
- पढ़िए दूसरे हफ्ते के शुरुआती दो दिनों का कैसा है कलेक्शन?
विस्तार
नौवें दिन ‘रामायण’ की कितनी हुई कमाई?
- फिल्म ‘रामायण’ ने नौवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 47.85 करोड़ का कलेक्शन किया।
- वहीं इससे पहले फिल्म ने आठवें दिन 53.50 करोड़ की कमाई की थी।
- ऐसे में दिखा जाए तो दूसरे शुक्रवार यानी नौवें दिन इसकी कमाई में 10.6 प्रतिशत का गिरावट आई है।
- फिल्म ने पहले हफ्ते (आठ दिन) में 564.60 करोड़ का कारोबार किया।
- फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई सोमवार को (पांचवें दिन) की थी जब इसने बॉक्स ऑफिस पर 107.50 करोड़ कलेक्शन किया था ।
- फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 614.51 करोड़ हो चुका है।
किस भाषा में कितना कलेक्शन?
फिल्म ‘रामायण’ पांच भाषाओं में रिलीज हुई है। बॉलीवुड फिल्म होने की वजह से ‘रामायण’ ने सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी भाषा में किया। नौवें दिन हिंदी भाषा में इसने 36.25 करोड़ कमाये। तमिल भाषा में 2.75 करोड़, कन्नड़ भाषा में तीन करोड़, तेलुगु भाषा में 2.60 करोड़ और मलयालम भाषा में 3.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
वर्ल्डवाइड कितनी हुई कमाई ?
भारतीय बॉक्स ऑफिस में यह फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। वहीं दुनियाभर के दर्शक भी फिल्म को पसंद कर रहे हैं। फिल्म ने नौ दिनों में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1,110.70 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' (1,050.30 करोड़ रुपये) के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ा है। अब इस फिल्म की निगाहें 'जवान' (1,148.32 करोड़ रुपये) के कलेक्शन पर हैं।
फिल्म ‘रामायण’ के बारे में
नितेश फिल्म ‘रामायण’ का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। वहीं फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है। फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज होने वाला है। 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, अरुण गोविल, रकुल प्रीत, लारा दत्ता और विवेक ओबेरॉय हैं। अनुपम खेर ने जटायु के किरदार के लिए आवाज दी है।