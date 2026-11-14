रामायण बॉक्स ऑफिस: दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने की धमाकेदार एंट्री, नौवें दिन हुई 600 करोड़ पार

किस भाषा में कितना कलेक्शन?

फिल्म ‘रामायण’ पांच भाषाओं में रिलीज हुई है। बॉलीवुड फिल्म होने की वजह से ‘रामायण’ ने सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी भाषा में किया। नौवें दिन हिंदी भाषा में इसने 36.25 करोड़ कमाये। तमिल भाषा में 2.75 करोड़, कन्नड़ भाषा में तीन करोड़, तेलुगु भाषा में 2.60 करोड़ और मलयालम भाषा में 3.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।









वर्ल्डवाइड कितनी हुई कमाई ?

भारतीय बॉक्स ऑफिस में यह फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। वहीं दुनियाभर के दर्शक भी फिल्म को पसंद कर रहे हैं। फिल्म ने नौ दिनों में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1,110.70 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' (1,050.30 करोड़ रुपये) के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ा है। अब इस फिल्म की निगाहें 'जवान' (1,148.32 करोड़ रुपये) के कलेक्शन पर हैं।