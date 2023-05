पुरी जगन्नाथ ने मिलाया राम पोथिनेनी से हाथ

हाल ही में, राम पोथिनेनी के जन्मदिन के अवसर पर पुरी जगन्नाथ और चार्मी कौर ने ‘डबल आईस्मार्ट’ एक पोस्टर लॉन्च किया है, जिसके बैकग्राउंड में भगवान शिव लिंगम और उनके हाथ में त्रिशूल नजर आ रहा है। बता दें कि यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम में रिलीज किया जाएगा।



The ENERGETIC combo of

Ustaad @ramsayz & Dashing Director #PuriJagannadh is back with ISMART BANG for #DoubleISMART🔥



A high octane action entertainer in cinemas from MARCH 8th 2024💥



In Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, Kannada#HappyBirthdayRAPO@Charmmeofficial pic.twitter.com/zVq6AX6rH3

The ENERGETIC combo of

Ustaad @ramsayz & Dashing Director #PuriJagannadh is back with ISMART BANG for #DoubleISMART🔥



A high octane action entertainer in cinemas from MARCH 8th 2024💥



In Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, Kannada#HappyBirthdayRAPO@Charmmeofficial pic.twitter.com/zVq6AX6rH3