स्पेशल इंटरव्यू: रक्षाबंधन पर तापसी बोलीं- ‘बड़ी हूं तो सबको गिफ्ट देना पड़ता है’, सुनाया त्योहार का किस्सा

‘त्योहार है तो परिवार साथ होना चाहिए’

त्योहारों में तापसी के लिए सबसे जरूरी चीज परिवार का साथ है। जगह चाहे दिल्ली हो या मुंबई, उनकी कोशिश रहती है कि परिवार साथ रहे। वो कहती हैं, ‘मैं हर साल पक्का करती हूं कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। सौ प्रतिशत। चाहे वो दिल्ली में हों, चाहे मुंबई में हों... हम सबको साथ होना है। त्योहार है तो परिवार साथ होना चाहिए। आप कितने भी व्यस्त हों, कहीं भी हों... एक दिन के लिए सब साथ आ जाओ। वही तो त्योहार है।’