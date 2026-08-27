अमिताभ बच्चन ने पूरी की फैन की डिमांड; 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में फिर सुनाई ये क्लासिक शायरी; वीडियो वायरल

अमिताभ बच्चन ने फैन को नहीं किया निराश

अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन होस्ट कर रहे हैं। यह 10 अगस्त से शुरू हुआ। इस शो का एक प्रोमो सामने आया है। इसमें दर्शक दीर्घा से एक युवती बिग बी के सामने एक गुजारिश करती है। वह बिग बी से कहती है कि वे 'कभी कभी' शायरी एक बार फिर सुना दें। अमिताभ बच्चन भी निराश नहीं करते और इसे सुनाते हैं।