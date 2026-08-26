रक्षाबंधन 2026: अर्जुन कपूर से सलमान खान तक; बहनों की जिंदगी में अभिभावक जैसा ख्याल रखते हैं ये सितारे

शाहरुख खान

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक उम्दा इंसान हैं। रिश्तों के बात आती है तो वे एक अच्छे पति और शानदार पिता हैं। इसी तरह वे भाई भी बेमिसाल हैं। यूं तो शाहरुख खान की बहन उनसे पांच से छह साल बड़ी हैं, जिनका नाम शहनाज लालारुख खान है। मगर, किंग खान अपनी बड़ी बहन का पूरा ख्याल रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालारुख खान भी अभिनेता के परिवार के साथ उनके बंगले 'मन्नत' में रहती हैं।

शाहरुख की बड़ी बहन पढ़ाई में बेहद होशियार रही हैं। मगर, माता-पिता के निधन के बाद उन्हें सदमा लगा और वे अवसाद में चली गई थीं। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि माता-पिता के जाने के बाद लालारुख लंबे समय तक काफी गुमसुम और असहज रहीं। मुश्किल वक्त में शाहरुख ने हमेशा एक मजबूत सहारे की तरह उनका ख्याल रखा। आज भी वे भाई का फर्ज बखूबी निभा रहे हैं।

शाहरुख खान की राखी बहन की बात करें तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें राखी बांधती हैं।