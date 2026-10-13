नीति टेलर: 'मेरे साथ सोना...', डायरेक्टर की इस बात से टूट गई थीं एक्ट्रेस, कभी फिल्में न करने का लिया फैसला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

'हाउटरफ्लाई' के साथ बातचीत में नीति टेलर ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत में तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था।उन्होंने बताया कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उसी फिल्म के निर्देशक ने उन्हें दूसरी फिल्म के लिए फोन किया था। लेकिन बातचीत के दौरान निर्देशक ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी, जिसे सुनकर नीति हैरान रह गईं।नीति ने बताया, 'जिस डायरेक्टर ने मेरे साथ पहली फिल्म की थी, उसने फिल्म पूरी होने के बाद मुझे दूसरी फिल्म के लिए फोन किया। फिर उसने कहा कि इस बार तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आता कि ऐसी बात पर कैसे रिएक्ट करें। मैंने बस फोन काट दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अपनी मां को फोन करके बताया। मैंने मां से कहा कि सोचिए, 'वह बूढ़ा आदमी।'