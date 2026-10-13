नीति टेलर: 'मेरे साथ सोना...', डायरेक्टर की इस बात से टूट गई थीं एक्ट्रेस, कभी फिल्में न करने का लिया फैसला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 13 Oct 2026 07:02 PM IST
सार
Niti Taylor: एक्ट्रेस नीति टेलर ने हाल ही में कास्टिंग काउच से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसने सबको हैरान कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
टीवी शो 'कैसी ये यारियां' से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री नीति टेलर ने अपने करियर से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें एक फिल्म के निर्देशक की ओर से कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। इस घटना से वह इतनी हैरान और परेशान हो गई थीं कि उन्होंने आगे फिल्में न करने का फैसला कर लिया था।
डायरेक्टर ने रखी थी ऐसी शर्त
'हाउटरफ्लाई' के साथ बातचीत में नीति टेलर ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत में तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था।
उन्होंने बताया कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उसी फिल्म के निर्देशक ने उन्हें दूसरी फिल्म के लिए फोन किया था। लेकिन बातचीत के दौरान निर्देशक ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी, जिसे सुनकर नीति हैरान रह गईं।
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नीति ने बताया, 'जिस डायरेक्टर ने मेरे साथ पहली फिल्म की थी, उसने फिल्म पूरी होने के बाद मुझे दूसरी फिल्म के लिए फोन किया। फिर उसने कहा कि इस बार तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आता कि ऐसी बात पर कैसे रिएक्ट करें। मैंने बस फोन काट दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अपनी मां को फोन करके बताया। मैंने मां से कहा कि सोचिए, 'वह बूढ़ा आदमी।'
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डायरेक्टर ने रखी थी ऐसी शर्त
'हाउटरफ्लाई' के साथ बातचीत में नीति टेलर ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत में तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था।
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उन्होंने बताया कि अपनी पहली तेलुगु फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उसी फिल्म के निर्देशक ने उन्हें दूसरी फिल्म के लिए फोन किया था। लेकिन बातचीत के दौरान निर्देशक ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी, जिसे सुनकर नीति हैरान रह गईं।
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नीति ने बताया, 'जिस डायरेक्टर ने मेरे साथ पहली फिल्म की थी, उसने फिल्म पूरी होने के बाद मुझे दूसरी फिल्म के लिए फोन किया। फिर उसने कहा कि इस बार तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आता कि ऐसी बात पर कैसे रिएक्ट करें। मैंने बस फोन काट दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अपनी मां को फोन करके बताया। मैंने मां से कहा कि सोचिए, 'वह बूढ़ा आदमी।'
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घटना के बाद किसी से नहीं की बात
नीति ने बताया कि उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटें। उन्होंने तुरंत फोन काटा और डायरेक्टर का नंबर ब्लॉक कर दिया। अभिनेत्री के मुताबिक, इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था।
नीति ने कहा, 'मैंने उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश करेगा। उसी समय मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब कभी कोई फिल्म नहीं करूंगी। मैं पूरी तरह से हैरान रह गई थी और मैंने बस उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है।'
नीति टेलर ने बातचीत के दौरान उस निर्देशक का नाम नहीं बताया, जिसने कथित तौर पर उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था।
नीति ने बताया कि उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटें। उन्होंने तुरंत फोन काटा और डायरेक्टर का नंबर ब्लॉक कर दिया। अभिनेत्री के मुताबिक, इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था।
नीति ने कहा, 'मैंने उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश करेगा। उसी समय मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब कभी कोई फिल्म नहीं करूंगी। मैं पूरी तरह से हैरान रह गई थी और मैंने बस उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है।'
नीति टेलर ने बातचीत के दौरान उस निर्देशक का नाम नहीं बताया, जिसने कथित तौर पर उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था।
नीति टेलर की फिल्में और टीवी शोज
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- नीति टेलर ने बहुत कम उम्र में टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया था।
- लेकिन नीति को पहचान सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ के जरिए मिली।
- इस सीरियल के अलावा वह ‘ये हैं यारियां’ सीरियल में भी नजर आई थीं।
- नीति साउथ में भी कुछ फिल्में कर चुकीं हैं।
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