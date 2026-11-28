'इससे किस तरह का संतुलन बनेगा?', परिसीमन बिल पर जावेद अख्तर ने उठाए सवाल; परिवार नियोजन पर कही बड़ी बात
- Javed Akhtar On Delimitation Bill: परिसीमन बिल को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है।
- अब मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है।
- जानिए जावेद ने इस मामले पर क्या कहा।
विस्तार
परिसीमन बिल पर क्या बोले जावेद अख्तर?
परिसीमन बिल पर बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा, 'सबसे पहले तो अभी तक इसकी अंतिम योजना सामने नहीं आई है। यह कैसे लागू होगी, क्या नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, इसके लिए किन मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा और देश को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में कैसे बांटा जाएगा, इस बारे में अभी कुछ साफ नहीं है।
दूसरी बात, मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है कि जिन क्षेत्रों ने परिवार नियोजन को प्राथमिकता नहीं दी, उन्हें ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, जबकि जिन क्षेत्रों ने परिवार नियोजन का पालन किया, उन्हें कम सीटें मिल रही हैं। इससे किस तरह का संतुलन बनेगा?
जब इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी, तब हम इस पर विचार करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि हमारी सरकार के अलावा विपक्ष के कौन-कौन से सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करने या इसका विरोध करने के लिए सामने आते हैं।'
#WATCH | Pune, Maharashtra: On the Delimitation Bill, Lyricist Javed Akhtar says, "...First, the final plan has not yet been revealed—how it will be executed, whether new constituencies will be created, what criteria will be considered, and how the country will be divided into various constituencies. Second, I find it somewhat strange that regions that did not prioritize family planning are being granted more seats, while those that followed family planning are being allocated fewer seats... How does this create any balance? We will examine the details once they are released... We will also observe which members of the opposition, beyond our own government, come forward to endorse or reject this..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
- परिसीमन का मतलब है देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं तय करना और जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव करना।
- आसान शब्दों में समझें तो देश की आबादी अलग-अलग इलाकों में बढ़ती और घटती रहती है।
- ऐसे में यह तय करना जरूरी होता है कि किस इलाके को कितनी चुनावी सीटें मिलेंगी और उन सीटों की सीमाएं कहां तक होंगी।
- इसी प्रक्रिया को परिसीमन (Delimitation) कहते हैं।
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