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#WATCH | Pune, Maharashtra: On the Delimitation Bill, Lyricist Javed Akhtar says, "...First, the final plan has not yet been revealed—how it will be executed, whether new constituencies will be created, what criteria will be considered, and how the country will be divided into various constituencies. Second, I find it somewhat strange that regions that did not prioritize family planning are being granted more seats, while those that followed family planning are being allocated fewer seats... How does this create any balance? We will examine the details once they are released... We will also observe which members of the opposition, beyond our own government, come forward to endorse or reject this..." — ANI (@ANI) November 28, 2026

परिसीमन बिल पर बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा, 'सबसे पहले तो अभी तक इसकी अंतिम योजना सामने नहीं आई है। यह कैसे लागू होगी, क्या नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, इसके लिए किन मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा और देश को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में कैसे बांटा जाएगा, इस बारे में अभी कुछ साफ नहीं है।दूसरी बात, मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है कि जिन क्षेत्रों ने परिवार नियोजन को प्राथमिकता नहीं दी, उन्हें ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, जबकि जिन क्षेत्रों ने परिवार नियोजन का पालन किया, उन्हें कम सीटें मिल रही हैं। इससे किस तरह का संतुलन बनेगा?जब इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी, तब हम इस पर विचार करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि हमारी सरकार के अलावा विपक्ष के कौन-कौन से सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करने या इसका विरोध करने के लिए सामने आते हैं।'