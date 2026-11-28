रामायण: फिल्म से नुकसान हुआ या फायदा? नमित मल्होत्रा का बड़ा खुलासा; दूसरे पार्ट की रिलीज डेट पर दिया अपडेट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 28 Nov 2026 04:35 PM IST
सार
- Ramayana: निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है।
- यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
- रिलीज के बाद से ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है।
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विस्तार
'रामायण' ने दुनियाभर में 1790 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में अपनी जगह बना ली है।हालांकि, फिल्म के कारोबार को लेकर एक चर्चा यह भी है कि इतने बड़े बजट के बावजूद 'रामायण' को नुकसान हो रहा है।
'रामायण' के बजट और कमाई पर क्या बोले नमित मल्होत्रा?
दरअसल, फिल्म के दोनों पार्ट्स का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो भारतीय सिनेमा की किसी भी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब इन सभी चर्चाओं पर फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने अपनी बात रखी है।
हाल ही में डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा से पूछा गया कि इतने बड़े बजट में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर कुछ लोग नुकसान होने की बात कह रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, 'दर्शकों ने मुझे पहले ही फिल्म के लिए 100 में से 100 नंबर दे दिए हैं। मुझे दर्शकों का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है कि वे मुझसे और काम करने और जल्द से जल्द दूसरा भाग रिलीज करने की मांग कर रहे हैं।'
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दूसरे पार्ट पर बात करते हुए नमित ने कहा, 'हमारा प्लान है कि फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2028 पर रिलीज किया जाए। दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी बड़ा होगा। पहले पार्ट की मार्केटिंग के लिए हमें बड़े बजट की जरूरत थी और दूसरे पार्ट की मार्केटिंग के लिए भी इससे ज्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी।'
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'रामायण' के बजट और कमाई पर क्या बोले नमित मल्होत्रा?
दरअसल, फिल्म के दोनों पार्ट्स का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो भारतीय सिनेमा की किसी भी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब इन सभी चर्चाओं पर फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने अपनी बात रखी है।
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हाल ही में डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा से पूछा गया कि इतने बड़े बजट में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर कुछ लोग नुकसान होने की बात कह रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, 'दर्शकों ने मुझे पहले ही फिल्म के लिए 100 में से 100 नंबर दे दिए हैं। मुझे दर्शकों का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है कि वे मुझसे और काम करने और जल्द से जल्द दूसरा भाग रिलीज करने की मांग कर रहे हैं।'
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दूसरे पार्ट पर बात करते हुए नमित ने कहा, 'हमारा प्लान है कि फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2028 पर रिलीज किया जाए। दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी बड़ा होगा। पहले पार्ट की मार्केटिंग के लिए हमें बड़े बजट की जरूरत थी और दूसरे पार्ट की मार्केटिंग के लिए भी इससे ज्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी।'
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भगवान राम की कृपा से हुआ मुनाफा
नमित मल्होत्रा ने आगे कहा कि फिल्म से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि मुनाफा हुआ है। उन्होंने ने कहा, 'मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि वे इन सब बातों की चिंता किए बिना फिल्म देखें। टिकट की कीमत चाहे जो भी हो, फिल्म का मजा लें। हमने इस फिल्म को पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ पेश करने के लिए अपना दिल, अपनी मेहनत और अपनी तकनीक सब कुछ लगा दिया है। जहां तक पैसों की बात है, तो यह भगवान राम का आशीर्वाद है कि हमें नुकसान नहीं, बल्कि मुनाफा हुआ है।'
इसी बातचीत में नमित मल्होत्रा ने फिल्म की आलोचना करने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आलोचना करने वाले लोग शायद यह नहीं समझते कि फिल्म इंडस्ट्री में कारोबार कैसे चलता है।
नमित मल्होत्रा ने आगे कहा कि फिल्म से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि मुनाफा हुआ है। उन्होंने ने कहा, 'मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि वे इन सब बातों की चिंता किए बिना फिल्म देखें। टिकट की कीमत चाहे जो भी हो, फिल्म का मजा लें। हमने इस फिल्म को पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ पेश करने के लिए अपना दिल, अपनी मेहनत और अपनी तकनीक सब कुछ लगा दिया है। जहां तक पैसों की बात है, तो यह भगवान राम का आशीर्वाद है कि हमें नुकसान नहीं, बल्कि मुनाफा हुआ है।'
इसी बातचीत में नमित मल्होत्रा ने फिल्म की आलोचना करने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आलोचना करने वाले लोग शायद यह नहीं समझते कि फिल्म इंडस्ट्री में कारोबार कैसे चलता है।
फिल्म 'रामायण' के बारे में
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रूप में हैं। यश ने रावण का रोल किया है। वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं।
इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ। इसका अगला भाग दिवाली 2028 को रिलीज होगा।
ये भी पढ़ें- रामायण: 'हमने उसे अच्छा नहीं दिखाया', रावण का महिमामंडन के आरोपों पर नमित मल्होत्रा का जवाब, यश पर कही ये बात
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रूप में हैं। यश ने रावण का रोल किया है। वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं।
इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ। इसका अगला भाग दिवाली 2028 को रिलीज होगा।
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