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दरअसल, फिल्म के दोनों पार्ट्स का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो भारतीय सिनेमा की किसी भी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब इन सभी चर्चाओं पर फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने अपनी बात रखी है।हाल ही में डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा से पूछा गया कि इतने बड़े बजट में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर कुछ लोग नुकसान होने की बात कह रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, 'दर्शकों ने मुझे पहले ही फिल्म के लिए 100 में से 100 नंबर दे दिए हैं। मुझे दर्शकों का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है कि वे मुझसे और काम करने और जल्द से जल्द दूसरा भाग रिलीज करने की मांग कर रहे हैं।'दूसरे पार्ट पर बात करते हुए नमित ने कहा, 'हमारा प्लान है कि फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2028 पर रिलीज किया जाए। दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी बड़ा होगा। पहले पार्ट की मार्केटिंग के लिए हमें बड़े बजट की जरूरत थी और दूसरे पार्ट की मार्केटिंग के लिए भी इससे ज्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी।'