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विज्ञापन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने अनोखे अंदाज और अचानक रिलीज होने वाले गानों के लिए मशहूर रैपर ये (कान्ये वेस्ट) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लंबे इंतजार के बाद ये ने अपना नया सिंगल 'आउट ऑफ माय माइंड' रिलीज कर दिया है। यह गाना उनके पिछले ट्रैक 'जेमिनी सीजन' के बाद पहली नई रिलीज है। खास बात यह है कि रैपर ये ने इस गाने को बिना किसी बड़े ऐलान के आधी रात को रिलीज किया, जिसके बाद उनके फैंस के बीच इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

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आधी रात को रिलीज हुआ नया ट्रैक

रैपर ये का नया गाना 'आउट ऑफ माय माइंड' 27 नवंबर, 2026 को आधी रात रिलीज हुआ। 1 मिनट 46 सेकंड के इस ट्रैक को YZY और गामा लेबल के तहत रिलीज किया गया है। गाना स्पॉटिफाई और यूट्यूब समेत कई बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इससे पहले रैपर ये ने इसी महीने लॉस एंजेलिस में हुए YEEZY Season 01 फैशन शो के दौरान इस गाने की झलक फैंस को सुनाई थी।



फास्ट बीट्स और सैंपलिंग का खास अंदाज

'आउट ऑफ माई माइंड' में रैपर ये तेज रफ्तार जंगल ब्रेक़बीट के साथ सिंग-रैप करते नजर आते हैं। गाने में दमदार ड्रम्स और सैंपलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मोटिफ एलुमनी के 'ड्रीमिन' और डीजे कूल के 'लेट मी क्लियर माई थ्रोट' के सैंपल भी शामिल हैं, जो ट्रैक को एक अलग एनर्जी देते हैं।



गाने की लाइन इसके भाव को बयां करती है। ट्रैक में रैपर ये अपने निजी अनुभवों, किसी ऐसे शख्स के प्यार में पड़ने की बात और लंबे समय बाद खुशियां मिलने जैसे एहसासों को भी छूते हैं।

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