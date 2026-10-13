सिद्धार्थ मल्होत्रा: चोटिल हुए अभिनेता, वॉकिंग बूट पहनकर साझा की तस्वीर, जानें क्या है मामला

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सिद्धार्थ मल्होत्रा के पैर में लगी चोट

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका पैर मेडिकल वॉकिंग बूट में नजर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मैंने ब्रेक ए लेग (Break a leg) वाली बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया।' विज्ञापन



दरअसल, 'ब्रेक ए लेग' अंग्रेजी का एक मुहावरा है, जिसका इस्तेमाल किसी को शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने पैर में लगी चोट को लेकर इसी मुहावरे का मजाकिया अंदाज में इस्तेमाल किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका पैर मेडिकल वॉकिंग बूट में नजर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मैंने ब्रेक ए लेग (Break a leg) वाली बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया।'दरअसल, 'ब्रेक ए लेग' अंग्रेजी का एक मुहावरा है, जिसका इस्तेमाल किसी को शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने पैर में लगी चोट को लेकर इसी मुहावरे का मजाकिया अंदाज में इस्तेमाल किया।

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सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों फिल्म 'द वन' में नजर आ रहे हैं। इस बीच उनके पैर में चोट लग गई है। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अपने पैर की तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक कैप्शन भी लिखा है।