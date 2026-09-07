हनुमान अंश: 'यह कुछ दिव्य है', वरुण धवन ने फिल्म की जमकर की तारीफ, वीडियो शेयर कर लोगों से की ये अपील

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रविवार को वरुण धवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि उन्होंने अपनी मां के साथ थिएटर में जाकर ‘हनुमान अंश’ देखी। उन्होंने कहा, 'कृपया थिएटर जाएं और ‘हनुमान अंश’ देखें। मैं अभी अपनी मां के साथ यह फिल्म देखने गया था और यह एक शानदार अनुभव रहा। अपने माता-पिता को साथ लेकर जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं। मैं सभी को इस फिल्म को देखने की सलाह देता हूं।'उन्होंने आगे कहा, 'मुझे यह वीडियो बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा था और न ही किसी ने मुझे फोन किया था। मैं बस खुद यह करना चाहता था। बचपन से ही मेरा भगवान हनुमान से एक जुड़ाव रहा है, लेकिन यह फिल्म कुछ अलग ही है। यह पूरी तरह से दिल से बनाई गई फिल्म है। मैं तो इसे फिल्म भी नहीं कहूंगा, यह कुछ दिव्य है। आप थिएटर जाएं और खुद इसका अनुभव करें।'