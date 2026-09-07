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अमीषा पटेल: हार्दिक पांड्या के साथ अमीषा का अफेयर? एक्ट्रेस ने पोस्ट जारी कर कही ये बात; जानें क्यों जुड़ा नाम

Mon, 07 Sep 2026 11:02 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:02 AM IST
सार

Hardik Pandya and Ameesha Patel: एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक यूजर को जमकर लताड़ा है, जिसने उनके और हार्दिक पांड्या को लेकर एक पोस्ट में अफेयर की बात की थी। जानिए अमीषा ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला।  

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Ameesha Patel Slams User Over Hardik Pandya Affair Rumours You Probably Dont Have Any Female Friends
हार्दिक पांड्या और अमीषा पटेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हाल ही में अमीषा पटेल और हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सामने आया था, जहां एक्ट्रेस मुंबई की ताज होटल में क्रिकेटर को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती नजर आ रहीं थीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की चर्चा होने लगी। 
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, एक यूजर ने दोनों के वीडियो को पोस्ट कर लिखा, 'जिस तरह से अमीषा पटेल ने बैंगलोर के होटल में पार्टी के दौरान हार्दिक पांड्या के कंधो पर हाथ रखा है। रेडिट के सभी रूमर्स सच साबित होते दिख रहे हैं।'
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अमीषा पटेल - फोटो : सोशल मीडिया
अमीषा ने दिया ये रिएक्शन 
पोस्ट वायरल होते हुए अमीषा पटेल तक भी पहुंच गई। उन्होंने पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और यूजर को करारा जवाब दिया। एक्ट्रेस ने लिखा, 'बिलकुल सही, भगवान...तुम सच कह रहे हो। जिस तरह से मेरे हाथ उनके कंधे पर हैं, वो सच में रोमांटिक है। फिर उन्होंने सवाल किया कि दोस्तों के बीच एक नॉर्मल बातचीत को रोमांटिक रूप में क्यों लिया जा रहा है। 

अमीषा ने आगे लिखा, 'मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं होगी। ऐसी चीजों के बारे में पोस्ट करने से पहले आपको दोस्त जरूर बनाना चाहिए।'


हार्दिक के साथ एक पार्टी में बातचीत करते देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर अमीशा और उनके संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, ऐसे में अमीशा ने यह जवाब दिया है। 

ये था वायरल वीडियो- 

Ameesha Patel Slams User Over Hardik Pandya Affair Rumours You Probably Dont Have Any Female Friends
हार्दिक पांड्या, माहिका शर्मा - फोटो : इंस्टाग्राम@mahiekasharma
माहीका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं हार्दिक
  • दूसरी ओर, हार्दिक पांड्या फिलहाल मॉडल माहीका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं।
  • क्रिकेटर ने 2025 में इंस्टाग्राम पर माहीका के साथ अपने रिश्ते को पब्लिक किया था।
  • इससे पहले उनकी शादी अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक से हुई थी।

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