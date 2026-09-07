अमीषा पटेल: हार्दिक पांड्या के साथ अमीषा का अफेयर? एक्ट्रेस ने पोस्ट जारी कर कही ये बात; जानें क्यों जुड़ा नाम

The way Ameesha Patel put her hand on Hardik Pandya’s shoulder during the party at a hotel in Bengaluru. 👀



All the Reddit rumours seem to be coming true. pic.twitter.com/VJ7945fHus — Sonu (@Cricket_live247) September 5, 2026

पोस्ट वायरल होते हुए अमीषा पटेल तक भी पहुंच गई। उन्होंने पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और यूजर को करारा जवाब दिया। एक्ट्रेस ने लिखा, 'बिलकुल सही, भगवान...तुम सच कह रहे हो। जिस तरह से मेरे हाथ उनके कंधे पर हैं, वो सच में रोमांटिक है। फिर उन्होंने सवाल किया कि दोस्तों के बीच एक नॉर्मल बातचीत को रोमांटिक रूप में क्यों लिया जा रहा है।अमीषा ने आगे लिखा, 'मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं होगी। ऐसी चीजों के बारे में पोस्ट करने से पहले आपको दोस्त जरूर बनाना चाहिए।'हार्दिक के साथ एक पार्टी में बातचीत करते देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर अमीशा और उनके संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, ऐसे में अमीशा ने यह जवाब दिया है।