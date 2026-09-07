एमी अवॉर्ड्स 2026: ‘विडोज बे’ का जलवा, 8 अवॉर्ड जीतकर मचाई धूम; ‘द पिट’ ने भी मारी बाजी; देखें लिस्ट

रविवार को एमी अवॉर्ड्स की शुरुआती सेरेमनी आयोजित हुई। यह सेरेमनी मुख्य एमी अवॉर्ड्स से आठ दिन पहले आयोजित की गई थी। सेरेमनी में ‘विडोज बे’ और ‘द पिट’ का दबदबा देखने को मिला।

‘डीटीएफ सेंट लुइस’ ने लिमिटेड सीरीज कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया और 6 अवॉर्ड अपने नाम किए। इसके को-स्टार्स और दिग्गज एक्टर्स डेविड हार्बर और लिंडा कार्डेलिनी ने भी अपना पहला एमी अवॉर्ड जीता।वहीं एप्पल टीवी की हॉरर-कॉमेडी सीरीज ‘विडोज बे’ ने 8 अवॉर्ड अपने नाम किए। सीरीज में मैथ्यू राइस एक छोटे से न्यू इंग्लैंड शहर के मेयर का किरदार निभाते हैं, जो सदियों पुराने एक श्राप से जूझ रहा है।शो ने सिनेमैटोग्राफी, साउंड, म्यूजिक और प्रोडक्शन डिजाइन समेत कई कैटेगरी में अवॉर्ड जीते। एक्ट्रेस बेट्टी गिलपिन ने ‘विडोज बे’ के लिए बेस्ट गेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी का अवॉर्ड जीता।

‘प्लुरिबस’ ने भी जीते 4 एमी

‘ब्रेकिंग बैड’ के क्रिएटर विंस गिलिगन की एप्पल टीवी सीरीज ‘प्लुरिबस’ ने भी 4 अवॉर्ड जीते। शो को एडिटिंग, प्रोडक्शन डिजाइन और साउंड मिक्सिंग जैसी कैटेगरी में अवॉर्ड मिले।



शाइलीन वुडली ने जीता पहला एमी

एक्ट्रेस शाइलीन वुडली ने ‘पैराडाइज’ में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट गेस्ट एक्ट्रेस इन अ ड्रामा का अवॉर्ड जीता। यह उनका पहला एमी अवॉर्ड है।



वहीं निकोलस केज की सीरीज ‘स्पाइडर नोयर’, जिसे अमेजन प्राइम वीडियो ने पिछले हफ्ते सिर्फ एक सीजन के बाद कैंसिल कर दिया था, ने 5 एमी अवॉर्ड जीते। इनमें विजुअल इफेक्ट्स और स्टंट्स के अवॉर्ड भी शामिल हैं।