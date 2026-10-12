मधु कांबिकर: मराठी अभिनेत्री का हुआ निधन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस; इस बीमारी से थीं पीड़ित

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विज्ञापन मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक दुख भरी खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेत्री मधु कांबिकर का निधन हो गया है। वह 73 साल की थीं। उनका निधन पुणे में हुआ। अभिनेत्री पिछले कई वर्षों से बीमारी से जूझ रही थीं। आखिरकार आज उनका निधन हो गया है। उनके निधन से मराठी सिनेमा के कलाकार दुखी हैं।

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मधु कांबिकर का निधन

मधु कांबिकर का जन्म 28 जुलाई, 1953 को बीड जिले में हुआ था। उनके करियर की शुरुआत स्टेज शो से हुई थी। शो के बाद उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। उन्होंने फिल्मों, लोक नाटक, कमर्शियल थिएटर और टेलीविजन सीरियल में अहम रोल निभाए हैं। जाने-माने निर्देशक राजदत्त की फिल्म 'शापित' में मधु कांबिकर की अदाकारी को खास पहचान मिली थी। वह 'हेच माझा माहेर', 'रघुमैना', 'एक होता विदूषक', 'झपटलेला', 'देबू' और 'येऊ का घरात' जैसी फिल्मों में नजर आईं।

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