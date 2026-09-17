महाकाव्य श्री रामायण कथा: अंजलि अरोड़ा की फिल्म का ट्रेलर देख चौंके यूजर्स, बोले- ‘आदिपुरुष’ के लिए इज्जत बढ़ी

कच्चा बादाम फेस अंजलि अरोड़ा की फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अंजलि के अलावा रजनीश दुग्गल, शील वर्मा, निर्भय वाधवा अहम किरदारों में हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किया जा रहा है।

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क्या है फिल्म रामायण के ट्रेलर मे खास?

फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस ट्रेलर में एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा को माता सीता के किरदार में देखकर सोशल मीडिया पर पहले ही बहस छिड़ चुकी है। वहीं रजनीश दुग्गल ने लंका नरेश रावण का किरदार निभाया है। ट्रेलर में फैंस के देखने के लिए कुछ भी खास नजर नहीं आता। न को वीएफएक्स आपका ध्यान खींचते हैं न ही फिल्म के संवाद।