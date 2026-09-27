मनीष मल्होत्रा का शो: आलिया-विक्की कौशल ने लूटी महफिल; माधुरी दीक्षित-शबाना आजमी समेत ये सेलेब्स हुए शामिल

एक-दूजे का हाथ थामे चले आलिया-विक्की कौशल

विक्की कौशल और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में फिल्म से उनका लुक सामने आया। इस बीच दोनों सितारों ने कल मनीष के शो में शिरकत करके महफिल लूट ली। रैंप पर दोनों ने साथ वॉक की। एक-दूजे का हाथ थामे जब ये चले, तो इनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया।