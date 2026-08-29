‘गालियां देना टैलेंट है?’, समय रैना ने व्लॉगिंग पर किया तंज तो अर्चना पूरन सिंह ने दिया मजेदार जवाब

समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का लेटेस्ट एपिसोड काफी चर्चा में है। इस एपिसोड में एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह और ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि पैनल का हिस्सा बने। शो के दौरान समय रैना ने अर्चना की व्लॉगिंग को लेकर मजाक किया, लेकिन अर्चना भी चुप नहीं रहीं और उन्होंने समय को ऐसा करारा जवाब दिया कि वहां मौजूद ऑडियंस ने जमकर तालियां बजाईं।

अर्चना ने समय रैना को दिया कूल जवाब

एपिसोड में एक कंटेस्टेंट एआर तिवारी ने भोजपुरी शायरी सुनाई। अपनी परफॉर्मेंस के बाद समय ने उनसे पूछा कि उनके नाम के पहले दो अक्षरों का क्या मतलब है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ‘ऑलराउंडर।’

विज्ञापन

जब समय ने उनसे पूछा कि शायरी के अलावा वह और क्या करते हैं, तो कंटेस्टेंट ने बताया, ‘डांस, व्लॉग और रैप।’

इस पर समय रैना ने तुरंत कहा, ‘आपने व्लॉग कहा? व्लॉगिंग के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती।’

समय का यह कमेंट सीधे तौर पर अर्चना पूरन सिंह की तरफ इशारा था, क्योंकि वह अक्सर अपने परिवार के साथ व्लॉग शेयर करती रहती हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

अर्चना ने भी समय को तुरंत जवाब देते हुए कहा, ‘गालियां देना टैलेंट है?’ अर्चना के इस जवाब पर ऑडियंस ने जमकर तालियां बजाईं और उनके लिए चीयर किया। समय के पास उस वक्त इसका कोई तुरंत जवाब नहीं था। हालांकि, बाद में उन्होंने अर्चना की खास हंसी को लेकर भी मजाक करना जारी रखा।