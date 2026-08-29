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समय रैना का फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के अगले एपिसोड में इस एक्ट्रेस की होगी एंट्री

Sat, 29 Aug 2026 03:42 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 03:42 PM IST
सार

India's Got Latent Season 2: हाल ही में कॉमेडियन समय रैना ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ का नया एपिसोड रिलीज किया। एपिसोड के आखिर में उन्होंने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज भी दिया है, जिसे देखने के बाद वो काफी एक्साइटमेंट हो गए हैं। 

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Samay Raina Reacts To Indias Got Latent 2 Being Toned Down Rakhi Sawant To Enter In The Next Episode
समय रैना - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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हाल ही में रिलीज हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ के नए एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह, शेरोन वर्मा और ऑरी जैसे पेनलिस्ट देखने को मिले थे। शो को फैंस से काफी प्यार मिला। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो था समय का आखिरी एक क्लिप। इस क्लिप में उन्होंने अगले एपिसोड से जुड़ी जानकारी दी है। 
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इस सीजन से निराश हुए कुछ फैंस
समय रैना जब ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 के साथ वापस आए तो फैंस की नजरें उन पर थीं। लोग यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि कानूनी विवादों के बाद वह शो को किस तरह आगे लेकर जाते हैं।

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हालांकि, कई फैंस शो के नए सीजन से निराश नजर आए। उन्हें लगा कि शो पहले सीजन के मुकाबले काफी ज्यादा फिल्टर्ड हो गया है और इसमें पहले जैसा ह्यूमर नहीं रहा। अब समय रैना ने फैंस की इन बातों पर अपना रिएक्शन दिया है।

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Samay Raina Reacts To Indias Got Latent 2 Being Toned Down Rakhi Sawant To Enter In The Next Episode
समय रैना - फोटो : सोशल मीडिया

शो की टोन डाउन होने पर क्या बोले समय?

28 अगस्त को रिलीज हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के पांचवें एपिसोड के आखिर में समय रैना ने आने वाले एपिसोड की एक क्लिप दिखाई, जिसमें समय कहते हैंं- ‘पता है, मैंने इतने समय बाद शो शुरू किया है। तो मैंने थोड़ा हल्का हाथ रखा शुरुआत के 2-3 एपिसोड में। है ना? तो लोग कह रहे हैं, ‘वो बात नहीं रही।’ 

इसके तुरंत बाद समय ने कहा, ‘राखी सावंत के लिए थोड़ा शोर मचाओ।’ 

यह सुनते ही वहां मौजूद ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दीं। इसके बाद एक महिला स्टेज की तरफ आती हुई दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। 

Samay Raina Reacts To Indias Got Latent 2 Being Toned Down Rakhi Sawant To Enter In The Next Episode
इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 - फोटो : सोशल मीडिया
क्या अगले एपिसोड में होगी राखी सावंत की एंट्री?
  • समय रैना के राखी सावंत का नाम लेने के बाद अब फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि क्या वह सच में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के अगले एपिसोड में नजर आने वाली हैं।
  • क्लिप में स्टेज की तरफ आती हुई महिला का चेहरा मास्क से ढका हुआ था, इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि वह राखी सावंत ही हैं या नहीं।
  • हालांकि, समय के अनाउंसमेंट ने फैंस के बीच अगले एपिसोड को लेकर एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है।

ये भी पढे़ं- इंडियाज गॉट लेटेंट: शेरोन वर्मा को बिहारी बुलाकर समय रैना ने किया तंज, कॉमेडियन के पलटवार ने सबको चौंकाया
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