टॉम क्रूज: फिल्मों में एआई के इस्तेमाल पर क्या बोले एक्टर? अगली फिल्म 'डिगर' को बताया सबसे अलग

फिल्म ‘डिगर’ के लेकर क्या कहा?

इस समारोह में टॉम क्रूज में अपनी बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘डिगर’ के बारे में कहा, ‘मैंने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं पढ़ी। अब तक जितनी भी फिल्में देखी है उन सब में यह सबसे अलग है। यह बेहद भावुक फिल्म है।’ उन्होंने ‘डिगर’ में अपने रोल के बारे में बताया कि इस भूमिका के लिए उन्हें अपने शरीर में काफी बदलाव करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने फैट सूट और कृत्रिम अंग पहने, जिन्हें लगाने में शुरू में छह घंटे लगे।