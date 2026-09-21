{"_id":"6ab02cf6a383ac2238049aa1","slug":"ott-this-week-aneet-padda-hunkkaar-the-roar-parineeti-chopra-shaque-trust-no-one-film-and-series-will-release-2026-09-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"This Week OTT Release: इंसाफ मांगेंगी अनीत पड्डा, बच्चे की खोज में निकलेंगी परिणीति; इस हफ्ते ओटीटी पर यह खास","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन ओटीटी के लिहाज से आने वाला हफ्ता बहुत शानदार होने वाला है। इस हफ्ते कई बेहतरीन फिल्में और सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं। यही नहीं रियलिटी शो भी ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। इस हफ्ते जो फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं, उनमें बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों शामिल हैं। आइए डालते हैं एक नजर।

हुंकार

अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख की अदाकारी से सजी वेब सीरीज 'हुंकार' इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। यह कोर्टरूम ड्रामा एक टीनएजर लड़की के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक मशहूर आध्यात्मिक गुरु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। यह 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

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डोंट बी शाय

आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'डोंट बी शाय' 25 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। इसमें ऐसी लड़की की कहानी है, जिसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह समझ लिया है। मगर उसकी प्लान की गई जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है और सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है।

राइज एंड फॉल 2

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का सीजन 2 ओटीटी पर आ रहा है। इस नए सीजन के होस्ट पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं। खबरों के मुताबिक इसमें स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चहर चौधरी और शहजाद पूनावाला हिस्सा ले सकते हैं। इसे अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर 26 सितंबर 26 से देखा जा सकता है।

मिनर्वा एकेडमी

वेब सीरीज 'मिनर्वा एकेडमी' 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इसकी कहानी एक ऐसे स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां बहुत सख्त शासन है। बच्चे प्रतिस्पर्धा करते हुए दबाव में पढ़ाई करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक बच्चा अपने लापता हुए दोस्त को ढूंढने के लिए हदें पार करता है।

हैबियस कॉर्पस

लीगल ड्रामा वेब सीरीज 'हैबियस कॉर्पस' 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। सीरीज की कहानी कानून के एक प्रोफेसर पर आधारित है। वह छात्रों के साथ मिलकर एक ऐसे शख्स को निर्दोश साबित करने का जिम्मा उठाते हैं, जो सजा काट रहा है। सीरीज में कई चौंकाने वाले मोड़ आते हैं।

द फाइनल प्रॉब्लम

इस हफ्ते नेटफ्लिक पर मर्डर मिस्ट्री सीरीज 'द फाइनल प्रॉब्लम' रिलीज हो रही है। सीरीज की कहानी एक ऐसे शख्स पर आधारित है जो पर्दे पर जासूज का रोल प्ले कर चुका है। कहानी में मोड़ तब आता है, जब एक होटल में एक मर्डर हो जाता है। वहां पुलिस नहीं होती है। ऐसे में शख्स अपना रील लाइफ वाला टैलेंट इस्तेमाल करता है।