एवेंजर्स: 7 साल बाद फिर लौटेगी 'एंडगेम', एडवांस बुकिंग में 4.45 करोड़ का आंकड़ा पार, क्या बनेगा नया रिकॉर्ड?

विज्ञापन





सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले तीन दिनों की एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीट्स को शामिल करके 4.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। पिछले 24 घंटे में ही फिल्म की बुकिंग में करीब 1.43 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, ब्लॉक सीट्स को हटाकर फिल्म के 12,709 टिकट 1,613 शोज के लिए बिक चुके हैं।

विज्ञापन

मार्वल की सुपरहिट फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' एक बार फिर सिनेमाघरों में वापसी करने जा रही है। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म के सात साल बाद मार्वल इसे 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' के नाम से दोबारा रिलीज कर रहा है। भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है।