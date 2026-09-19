बॉक्स ऑफिस: कैसी रही 'वाइब' और 'दायरा' की शुरुआत? 'हनुमान अंश' के आगे कितनी हुई ‘रेजिडेंट ईविल’ की कमाई?

विज्ञापन

शुक्रवार को सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्में 'वाइब' और 'दायरा' रिलीज हुईं। इसके साथ एक हॉलीवुड फिल्म 'रेजिडेंट ईविल' ने भी दस्तक दी। दोनों बॉलीवुड फिल्मों पर हॉलीवुड फिल्म भारी पड़ी है। वहीं सिनेमाघरों में पहले से 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' लगी हुईं हैं। दोनों फिल्में अच्छा कलेक्शन कर रही हैं।