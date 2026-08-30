फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Hollywood ›   Tom Cruise announces Days of Thunder sequel with Anne Hathaway after 38 years

टॉम क्रूज ने किया नई फिल्म का एलान, अहम किरदार में होंगी ये अभिनेत्री; 38 साल बाद आ रहा सीक्वल

Sun, 30 Aug 2026 10:11 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 30 Aug 2026 10:11 AM IST
सार

Tom Cruise: टॉम क्रूज ने अपनी नई फिल्म का एलान किया है। हाल ही में उन्होंने बताया है कि इस फिल्म में उनके साथ अहम किरदार में कौन सी अभिनेत्री होंगी।
 

विज्ञापन
Tom Cruise announces Days of Thunder sequel with Anne Hathaway after 38 years
टॉम क्रूज - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए मशहूर हैं। भारत में भी उनके दीवाने हैं। हाल ही में उन्होंने एक नई फिल्म का एलान किया है। उन्होंने बताया है कि यह फिल्म 1990 में रिलीज हुई एक फिल्म का सीक्वल है। इसके साथ उन्होंने फिल्म की लीड अभिनेत्री के बारे में जानकारी दी है। जानिए यह फिल्म कब रिलीज होगी।
विज्ञापन


कौन होगी अभिनेत्री?
टॉम क्रूज ने 'डेज ऑफ थंडर' के सीक्वल का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि 1990 की इस रेसिंग ड्रामा फिल्म के बहुप्रतीक्षित सीक्वल में ऐन हैथवे भी उनके साथ होंगी। ओरिजिनल फिल्म के 38 साल बाद आने वाला यह सीक्वल 2028 की गर्मियों में सिनेमाघरों में रिलीज होगा।
विज्ञापन

Tom Cruise announces Days of Thunder sequel with Anne Hathaway after 38 years
टॉम क्रूज, एनी हैथवे - फोटो : सोशल मीडिया
टॉम की पोस्ट में क्या है?
टॉम क्रूज ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे से एक तस्वीर पोस्ट की और फिल्म में हैथवे के शामिल होने की पुष्टि की। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हरे रंग की कार खड़ी है। इस पर लिखा है 'डेज ऑफ थंडर'। कार पर इसके रिलीज का वर्ष भी लिखा है। 

हैथवे ने दिया साथ
वीडियो में प्रेग्नेंट हैथवे कहती हैं, 'चलो फिल्म बनाते हैं। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूं और फिर हम यह फिल्म बनाएंगे।' इसके बाद टॉम क्रूज कहते हैं 'बेबी होने के बाद हम फिल्म बनाएंगे। हम 2028 की गर्मियों में आएंगे। आप लोग देर मत करना।'

Tom Cruise announces Days of Thunder sequel with Anne Hathaway after 38 years
टॉम क्रूज, एनी हैथवे - फोटो : सोशल मीडिया
कौन होगा निर्देशक?
उम्मीद है कि क्रूज फिल्म में ड्राइवर कोल ट्रिकल का अपना रोल फिर से निभाएंगे, जो उन्होंने ओरिजिनल 'डेज ऑफ थंडर' में निभाया था। वहीं, खबरों के मुताबिक हैथवे एक टीम ओनर और इंजीनियर का रोल निभाएंगी, जिससे वे इस फ्रेंचाइजी की दुनिया में कदम रखेंगी।
जोनाथन लेविन इस सीक्वल को डायरेक्ट करेंगे, जबकि जेरी ब्रुकहाइमर, टॉमी हार्पर और क्रूज प्रोड्यूसर के तौर पर इससे जुड़ेंगे।

'डेज ऑफ थंडर' के बारे में जानकारी
  • 1990 में रिलीज हुई ओरिजिनल 'डेज ऑफ थंडर' में क्रूज ने कोल ट्रिकल का रोल निभाया था।
  • फिल्म में एक टैलेंटेड लेकिन महत्वाकांक्षी ड्राइवर के तौर पर उनके सफर को दिखाया गया था। 
  • बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कामयाब रही थी।
  • क्रूज की वापसी और हैथवे के कास्ट में शामिल होने के साथ, यह सीक्वल अपनी पहली फिल्म के लगभग चार दशक बाद आ रही है।

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Tom Cruise (@tomcruise)

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट Hollywood News और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed