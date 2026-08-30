टॉम क्रूज ने किया नई फिल्म का एलान, अहम किरदार में होंगी ये अभिनेत्री; 38 साल बाद आ रहा सीक्वल

विज्ञापन





कौन होगी अभिनेत्री?

टॉम क्रूज ने 'डेज ऑफ थंडर' के सीक्वल का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि 1990 की इस रेसिंग ड्रामा फिल्म के बहुप्रतीक्षित सीक्वल में ऐन हैथवे भी उनके साथ होंगी। ओरिजिनल फिल्म के 38 साल बाद आने वाला यह सीक्वल 2028 की गर्मियों में सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

विज्ञापन

हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए मशहूर हैं। भारत में भी उनके दीवाने हैं। हाल ही में उन्होंने एक नई फिल्म का एलान किया है। उन्होंने बताया है कि यह फिल्म 1990 में रिलीज हुई एक फिल्म का सीक्वल है। इसके साथ उन्होंने फिल्म की लीड अभिनेत्री के बारे में जानकारी दी है। जानिए यह फिल्म कब रिलीज होगी।