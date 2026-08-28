टॉक्सिक कलेक्शन: बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के बाद लड़खड़ाई 'टॉक्सिक', जानें यश की फिल्म की दूसरे दिन की कमाई

1 of 6 टॉक्सिक, इरुमुडी - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



यश समेत कई दूसरे कलाकारों से सजी फिल्म 'टॉक्सिक' ने 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी। पहले दिन इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया। दूसरे दिन इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ फिल्म 'इरुमुडी' भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। आइए जानते हैं इन फिल्मों के साथ 'आवारापन 2' और 'इनसिडियस' ने कितना कलेक्शन किया है।

2 of 6 फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X

'टॉक्सिक' की दूसरे दिन की कमाई

फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा कियारा आडवणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत हैं। इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दन 101.10 करोड़ रुपये से खाता खोला।

दूसरे दिन इस फिल्म ने 36.40 करोड़ रुपये कमाए।

इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 137.50 करोड़ रुपये हो चुका है।

दूसरे दिन हिंदी में इस फिल्म ने 23 करोड़ रुपये कमाए हैं।

कन्नड़ और तेलुगु में क्रमश: 8.50 करोड़ और 3 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा कियारा आडवणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत हैं। इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है।

3 of 6 टॉक्सिक - फोटो : एक्स

दुनियाभर में की शानदार कमाई

जहां भारत में इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है, वहीं दुनियाभर में भी इस फिल्म ने बेहतरीन कलेक्शन किया है। भारत में फिल्म 'टॉक्सिक' ने ग्रॉस 164.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं दूसरे दिन ओवरसीज इसने 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह से इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 190.75 करोड़ रुपये हो गया है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया

इरुमुडी’ का जलवा बरकरार

रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसने उम्मीद से ज्यादा अच्छा कलेक्शन किया है। फिल्म रिलीज के बाद से ही शानदार कलेक्शन कर रही है। बुधवार को इसने 10.20 करोड़ रुपये कमाए थे।

गुरुवार को इसने 6.90 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन 92.15 करोड़ रुपये हो गया है। रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसने उम्मीद से ज्यादा अच्छा कलेक्शन किया है। फिल्म रिलीज के बाद से ही शानदार कलेक्शन कर रही है।

विज्ञापन

5 of 6 आवारापन 2 मूवी रिव्यू - फोटो : अमर उजाला