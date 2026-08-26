एक बार फिर बढ़ी 'आवारापन 2' की कमाई, जानें 'इनसिडियस', 'खलीफा' और ‘बंटवारा 1947' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 26 Aug 2026 09:42 AM IST
सार
Box Office Collection: सोमवार को जहां कई फिल्मों की कमाई में गिरावट आई थी वहीं, मंगलवार को 'आवारापन 2', 'इनसिडियस' और 'बंटवारा 1947' जैसी फिल्मों के केलेक्शन में उछाल आया है।
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विस्तार
मंगलवार को एक बार फिर लगभग सभी फिल्मों की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरे सोमवार के बाद 'आवारापन 2' के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। 'इनसिडियस' की कमाई करोड़ों में हुई है। 'बंटवारा 1947' के कलेक्शन में मामूली उछाल आया है। 'खलीफा' और 'स्पाइडर-मैन 4' की कमाई करोड़ों में हुई है।
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'आवारापन 2' का कलेक्शन
दूसरे मंगलवार को इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की अदाकारी वाली फिल्म का कलेक्शन बढ़ा है। यह फिल्म 150 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ रही है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 12 दिन पूरे कर लिए हैं।
दूसरे मंगलवार को इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की अदाकारी वाली फिल्म का कलेक्शन बढ़ा है। यह फिल्म 150 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ रही है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 12 दिन पूरे कर लिए हैं।
- पहले हफ्ते में 'आवारापन 2' ने 113.50 करोड़ रुपये कमाए।
- दूसरे सोमवार को इसने 2.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
- दूसरे मंगलवार को इसने चार करोड़ रुपये कमाए।
- फिल्म का कुल कलेक्शन 143 करोड़ रुपये हो चुका है।
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लाखों में सिमटी 'इनसिडियस' की कमाई
हॉरर फिल्म 'इनसिडियस-आउट ऑफ द फर्दर' की कमाई मंगलवार को फिर बढ़ी है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही थी। यह 'इनसिडियस-द रेड डोर' का सीक्वल है और 'इनसिडियस फ्रैंचाइजी' की छठी फिल्म है।
हॉरर फिल्म 'इनसिडियस-आउट ऑफ द फर्दर' की कमाई मंगलवार को फिर बढ़ी है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही थी। यह 'इनसिडियस-द रेड डोर' का सीक्वल है और 'इनसिडियस फ्रैंचाइजी' की छठी फिल्म है।
- ओपनिंग डे पर 'इनसिडियस' ने 2.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था।
- दूसरे दिन इसने 3.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
- तीसरे दिन इसने 3.35 करोड़ रुपये कमाए।
- चौथे दिन इसने सिर्फ 90 लाख रुपये कमाए हैं।
- पांचवें दिन इसने 1.45 करोड़ रुपये कमाए।
- इसका कुल कलेक्शन 11.95 करोड़ रुपये हो चुका है।
‘बंटवारा 1947’ का बुरा हाल
सनी देओल की अदाकारी वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' की कमाई लाखों में पहुंच गई है। शुरुआत में इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। इसमें प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल भी हैं।
सनी देओल की अदाकारी वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' की कमाई लाखों में पहुंच गई है। शुरुआत में इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। इसमें प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल भी हैं।
- पहले हफ्ते में ‘बंटवारा 1947’ ने 33.60 करोड़ रुपये कमाए थे।
- दूसरे सोमवार को इसने 35 लाख रुपये कमाए।
- दूसरे मंगलवार को इसने सिर्फ 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया है।
- इस फिल्म का कुल कलेक्शन 37.70 करोड़ रुपये हो चुका है।
'खलीफा' का क्या है हाल?
पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'खलीफा' 20 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। शुरुआत में और वीकएंड पर अच्छी कमाई करने के बाद इसकी कमाई लाखों में पहुंच गई है।
पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'खलीफा' 20 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। शुरुआत में और वीकएंड पर अच्छी कमाई करने के बाद इसकी कमाई लाखों में पहुंच गई है।
- ओपनिंग डे पर 'खलीफा' ने 5.35 करोड़ रुपये कमाए।
- कल यानी छठे दिन इसने 1.54 करोड़ रुपये कमाए।
- फिल्म का कुल कलेक्शन 14.41 करोड़ रुपये हो चुका है।
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' की कमाई
हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन 4' की कमाई में वीकएंड पर एक बार फिर उछाल देखने को मिला था। इस फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रहा है। चौथे मंगलवार को इसकी कमाई काफी घटी है। 27वें दिन 'स्पाइडर मैन 4' ने 1.60 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 487.25 करोड़ रुपये हो चुका है।
हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन 4' की कमाई में वीकएंड पर एक बार फिर उछाल देखने को मिला था। इस फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रहा है। चौथे मंगलवार को इसकी कमाई काफी घटी है। 27वें दिन 'स्पाइडर मैन 4' ने 1.60 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 487.25 करोड़ रुपये हो चुका है।