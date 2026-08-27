प्रियंका की 'रीसेट' से इस एक्टर ने बनाई दूरी, शूटिंग से पहले लिया फैसला; फिल्म की फंडिंग में भी जुड़ा था नाम

फिल्म की फंडिंग से भी जुड़ा था ओरलैंडो का नाम

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ‘रीसेट’ की फंडिंग और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में ओरलैंडो की मौजूदगी काफी अहम थी। फिल्म को प्रियंका और ओरलैंडो दोनों के प्रोजेक्ट से जुड़े होने के आधार पर सपोर्ट मिला था।

प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ओरलैंडो की जगह किस एक्टर को लिया जाएगा, इसका आखिरी फैसला प्रियंका ही करेंगी।