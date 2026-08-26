फिर सिनेमाघरों में लौटेगी ‘अवेंजर्स एंडगेम’, डूम्सडे से होगा खास कनेक्शन; इस दिन री-रिलीज होगी फिल्म

2019 में रिलीज हुई ‘अवेंजर्स एंडगेम’ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अब फिल्म को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार फिल्म में कुछ नया कंटेंट भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही फैंस को आने वाली फिल्म 'अवेंजर्स डूम्सडे' की झलक भी देखने को मिलेगी, जो 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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