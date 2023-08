हॉलीवुड सिनेमा जगत से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के जरिए फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले कालाकार डैरेन केंट का निधन हो गया है।

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK