‘वंडर वुमन’ के अगले पार्ट पर गैल गैडोट का बड़ा बयान, क्या फिल्म का हिस्सा होंगी एक्ट्रेस? जानें पूरा मामला

नई वंडर वुमन के लिए गैल ने कही खास बात

हालांकि, गैल गैडोट चाहती हैं कि ‘वंडर वुमन’ की कहानी और फ्रेंचाइजी आगे बढ़े। उन्होंने इस किरदार को निभाने वाली अगली एक्ट्रेस को शुभकामनाएं भी दीं।

उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसा शानदार किरदार है, जिसे हममें से बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं। जो भी एक्ट्रेस इस किरदार को निभाएगी, मैं उसके लिए यही चाहती हूं कि वह इस शानदार किरदार के साथ इस बेहतरीन सफर का पूरा आनंद ले। मैं बस इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस किरदार के जूते पहनने और इस शानदार किरदार और उससे जुड़ी हर चीज को सेलिब्रेट करने का मौका मिला।’