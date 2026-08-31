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‘वंडर वुमन’ के अगले पार्ट पर गैल गैडोट का बड़ा बयान, क्या फिल्म का हिस्सा होंगी एक्ट्रेस? जानें पूरा मामला

Mon, 31 Aug 2026 06:38 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 06:38 PM IST
सार

Gal Gadot: हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट ने अगली ‘वंडर वुमन’ फिल्म को लेकर और इसके किरदार पर बड़ा बयान दिया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 
 

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Gal Gadot Breaks Silence On Wonder Woman Return Supports New Actress Taking Over The DC Role
गैल गैडोट - फोटो : इंस्टाग्राम @gal_gadot

विस्तार
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डीसी फैंस को 'वंडर वुमन' की अगली फिल्म का इंतजार है और फैंस एक बार फिर गैल गैडोट को इस किरदार में देखना चाहते हैं। लेकिन गैल के हालिया बयान के बाद फैंस को थोड़ी निराशा हो सकती है। 

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क्या गैल गैडोट फिर बनेंगी वंडर वुमन?
स्क्रीनरेंट को दिए एक इंटरव्यू में गैल गैडोट ने साफ किया कि उनकी डीसी स्टूडियोज या डायरेक्टर जेम्स गन के साथ वंडर वुमन के किरदार में वापसी को लेकर फिलहाल कोई खास बातचीत नहीं हुई है।

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एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी आखिरी बड़ी बातचीत उस समय हुई थी, जब स्टूडियो के लोग उनसे मिले थे और वे ‘वंडर वुमन 3’ को डेवलप करना चाहते थे। इसके बाद से उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सुना।

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गैल गैडोट ने कहा कि उनकी जेम्स गन या स्टूडियो के साथ वापसी को लेकर कोई खास बातचीत नहीं हुई है।

Gal Gadot Breaks Silence On Wonder Woman Return Supports New Actress Taking Over The DC Role
गैल गैडोट - फोटो : इंस्टाग्राम

नई वंडर वुमन के लिए गैल ने कही खास बात
हालांकि, गैल गैडोट चाहती हैं कि ‘वंडर वुमन’ की कहानी और फ्रेंचाइजी आगे बढ़े। उन्होंने इस किरदार को निभाने वाली अगली एक्ट्रेस को शुभकामनाएं भी दीं।

उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसा शानदार किरदार है, जिसे हममें से बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं। जो भी एक्ट्रेस इस किरदार को निभाएगी, मैं उसके लिए यही चाहती हूं कि वह इस शानदार किरदार के साथ इस बेहतरीन सफर का पूरा आनंद ले। मैं बस इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस किरदार के जूते पहनने और इस शानदार किरदार और उससे जुड़ी हर चीज को सेलिब्रेट करने का मौका मिला।’

Gal Gadot Breaks Silence On Wonder Woman Return Supports New Actress Taking Over The DC Role
गैल गैडोट - फोटो : इंस्टाग्राम@gal_gadot

2016 में पहली बार बनी थीं वंडर वुमन

  • गैल गैडोट ने पहली बार 2016 की फिल्म ‘बैटमैन वर्सेज सुपरमैन: डॉन ऑफ जस्टिस’ में डायना प्रिंस यानी वंडर वुमन का किरदार निभाया था।
  • इसके बाद 2017 में उनकी सोलो फिल्म ‘वंडर वुमन’ रिलीज हुई।
  • वह ‘जस्टिस लीग’ (2017), ‘वंडर वुमन 1984’ (2020) और ‘जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग’ (2021) में भी नजर आईं।
  • फिलहाल गैल गैडोट की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।  


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