वायरल वीडियो: एक-दूसरे के कानों में फुसफुसाती नजर आईं प्रियंका चोपड़ा और जेनिफर लॉरेंस, यूजर ने की ये मांग

वायरल वीडियो पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'प्रियंका चोपड़ा और जेनिफर लॉरेंस एक ही फ्रेम में! एकदम स्टार पावर!' एक फैन ने एक्ट्रेस से कहा, 'प्रियंका चोपड़ा और जेनिफर, प्लीज एक मूवी करो।' एक कमेंट में लिखा था, 'पेरिस में हमारी मंदाकिनी और जेनिफर लॉरेंस।' एक फॉलोअर ने कहा, 'प्रियंका चोपड़ा का औरा है।'ब्लैक-एंड-व्हाइट ड्रॉप-वेस्ट आउटफिट पहने प्रियंका चोपड़ा बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने अपने बालों को पीछे करके बन बनाया और ब्रॉन्जी मेकअप लुक चुना। दूसरी तरफ, जेनिफर ने काले पैंटसूट में चीजों को स्टाइलिश बनाए रखा, जिसके साथ खुले, बिखरे बाल थे। दोनों अभिनेत्रियों ने मिलकर फैशन इवेंट में सबका ध्यान खींचा।