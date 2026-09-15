नाजा डॉक्यूमेंट्री विवाद: गाजा पर बनी 80 मिनट की फिल्म पर बवाल क्यों? खतरे में आई मेकर्स की नागरिकता

क्या खतरे में है मेकर्स की नागरिकता?

इस्राइल के कल्चर मिनिस्टर मिकी जोहर के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे इस बात की जांच करें कि ये कंटेंट कैसे हासिल किया गया? क्या इन्हें हासिल करने या पब्लिश करने की प्रक्रिया में कुछ ऐसी कार्यवाई हुई, जो युद्ध के समय दुश्मन की मदद करने के बराबर हो।

उन्होंने इस संबंध में इस्राइल के गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और कहा फिल्म में किए गए दावे झूठे हैं। इन्हें तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, 'सैनिकों और इस्राइल को जानबूझकर अपराध करने वालों के तौर पर दिखाने की कोशिश को पूरी तरह से खारिज करता हूं'।



पत्र में नागरिकता कानून का जिक्र

मिकी जोहर ने देश के नागरिकता कानून का भी जिक्र पत्र में किया है। उन्होंने कहा कि यह इस्राइल राज्य के प्रति निष्ठा तोड़ने की वजह से नागरिकता रद्द करने की इजाजत देता है। कल्चर मिनिस्टर के लिखे पत्र से साफ है कि फिल्म के निर्माताओं की नागरिकता पर खतरा मंडरा सकता है। इस्राइल सरकार के सदस्यों के अलावा इस्राइल रक्षा बल ने भी फिल्म में लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।