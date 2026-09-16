किम कार्दशियन: पेरिस लूट मामले में अमेरिकी स्टार की जीत; अभिनेत्री को अदालत ने दिया एक यूरो का मुआवजा

पेरिस की एक अदालत ने मंगलवार को किम कार्दशियन को 1 यूरो (1.15 अमेरिकी डॉलर) का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। यह वही रकम है, जिसकी मांग उन्होंने 2016 में फ्रांस की राजधानी में हुई हथियारबंद लूट का शिकार होने के बाद की थी। इस मामले से जुड़े एक वकील ने यह जानकारी दी है। बता दें कि भारतीय धनराशि में यह रकम करीब 110.71 रुपये है।

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अदालत ने पेरिस लूट मामले में किम को यह हर्जाना प्रतीकात्मक रूप में दिया है। किम कार्दशियन ने अदालत से सिर्फ एक यूरो की ही मांग की थी। उनके वकीलों के मुताबिक, किम इस मुकदमे से कोई पैसा या वित्तीय लाभ नहीं कमाना चाहती थीं, बल्कि उनका मकसद आरोपियों की जवाबदेही तय करना था।