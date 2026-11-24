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ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, मंगलवार, 24 नवंबर की सुबह तक 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने भारत में सभी दिनों की एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था।इसमें फिल्म के पहले दिन की एडवांस बुकिंग का योगदान करीब 22 करोड़ रुपये है। भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग 17 नवंबर को शुरू हुई थी। यानी बुकिंग शुरू होने के महज एक हफ्ते के अंदर फिल्म ने यह बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है।फिल्म के अब तक 8 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। रिलीज में अभी 23 दिन बाकी हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) की इस फिल्म को लेकर दर्शकों की दीवानगी लगातार बढ़ रही है।