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ट्रेलर में क्या खास?

3 मिनट 15 सेकंड के ट्रेलर में स्टीव रोजर्स यानी क्रिस इवांस अपने पुराने दिनों और दुनिया के लिए किए गए कामों को याद करते नजर आते हैं। वह सोचते हैं कि क्या उनका बेटा, जिसका नाम जेम्स रोजर्स हो सकता है, कभी जान पाएगा कि उन्होंने दुनिया के लिए क्या किया था। इसी बीच फैंटास्टिक फोर के सदस्य उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन डॉक्टर डूम से मुकाबला करने के लिए साथ आने को कहते हैं। विज्ञापन



ट्रेलर में डॉक्टर डूम की धमकी भी सुनाई देती है। वह सुपरहीरोज से उनकी 'चुराई हुई जिंदगी' वापस करने की बात कहता है। ऐसे में सभी सुपरहीरोज के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। 3 मिनट 15 सेकंड के ट्रेलर में स्टीव रोजर्स यानी क्रिस इवांस अपने पुराने दिनों और दुनिया के लिए किए गए कामों को याद करते नजर आते हैं। वह सोचते हैं कि क्या उनका बेटा, जिसका नाम जेम्स रोजर्स हो सकता है, कभी जान पाएगा कि उन्होंने दुनिया के लिए क्या किया था। इसी बीच फैंटास्टिक फोर के सदस्य उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन डॉक्टर डूम से मुकाबला करने के लिए साथ आने को कहते हैं।ट्रेलर में डॉक्टर डूम की धमकी भी सुनाई देती है। वह सुपरहीरोज से उनकी 'चुराई हुई जिंदगी' वापस करने की बात कहता है। ऐसे में सभी सुपरहीरोज के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है।

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मार्वल की मच-अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब मेकर्स ने फिल्म का शानदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। फिल्म में एक बार फिर कई सुपरहीरोज एक साथ नजर आएंगे। इस बार उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन डॉक्टर डूम का सामना करना होगा।