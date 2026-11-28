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इस बार मुकाबला डेनिस विलेन्यूव की फिल्म 'ड्यून: पार्ट थ्री' और मार्वल की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के बीच होगा। दोनों फिल्में 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं। फैंस इस टकराव को ‘ड्यून्सडे’ नाम दे रहे हैं। वहीं, इस क्लैश को लेकर अब फिल्ममेकर डेनिस विलेन्यूव ने भी अपनी बात रखी है। विज्ञापन साल 2023 में जब हॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में 'बार्बी' और 'ओपेनहाइमर' एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं, तब इस टकराव ने दुनियाभर में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब एक बार फिर हॉलीवुड में ऐसी ही बड़ी बॉक्स ऑफिस भिड़ंत देखने को मिलने वाली है।

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संभव नहीं था रिलीज डेट बदलना

वैरायटी के मुताबिक, निर्देशक ने कहा, 'पहली ‘ड्यून’ महामारी के अंत में रिलीज हुई थी। हमने बेहद मुश्किल माहौल में शानदार बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन किया, लेकिन परिस्थितियां हमारे खिलाफ थीं। फिर दूसरी फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें इसे पतझड़ में रिलीज करना था, लेकिन हॉलीवुड की दो हड़तालों के कारण इसे सर्दियों के आखिर में रिलीज करना पड़ा। हमें सफलता मिली, लेकिन यह आसान नहीं था।’



‘एवेंजर्स’ जैसी विशाल फ्रेंचाइजी से मुकाबला

निर्देशक ने आगे कहा, 'आखिरकार इस बार न कोई महामारी है और न ही किसी हड़ताल की आशंका। हम सामान्य रिलीज करने वाले थे। लेकिन डिज्नी ने हमारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी रख दी। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। ये फिल्में बहुत विशाल हैं।'

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