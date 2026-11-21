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विज्ञापन मॉडल हैली बीबर ने गायक जस्टिन बीबर से शादी के बाद ट्रोलिंग और उत्पीड़न के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि इस अनुभव का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। ऑनलाइन नफरत के बीच हैली बीबर ने बताया कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आए थे।

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सेलेना से हुई हैली की तुलना जस्टिन बीबर गायक सेलेना गोमेज के साथ लगभग एक दशक तक रिश्ते में रहे थे, जिसके बाद वे दोनों अलग हो गए।

सेलेना से अलग होने के कुछ महीनों बाद, 2018 में जस्टिन ने हैली से शादी कर ली।

तब से इंटरनेट पर अक्सर हैली और सेलेना को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है।

फैंस अक्सर दोनों की तुलना करते रहते हैं।

हालांकि इन दोनों महिलाओं ने इन अटकलों को खत्म करने की कोशिश की और 2023 में 'अकादमी म्यूजियम गाला' में एक साथ पोज भी दिया, मगर इतने वर्षों बाद भी ऑनलाइन चर्चाएं जारी हैं।

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हैली पर चिल्लाते थे लोग

हाल ही में हैली ने उन परेशान करने वाले बर्तावों को याद किया जो उन्हें अजनबियों और सोशल मीडिया यूजर्स से झेलने पड़े थे। हैली ने बताया 'लोग मुझे कैसा महसूस करा रहे थे। हर दिन कमेंट्स में लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं एक ऐसे दौर से गुजर रही थी, जब लोग सड़क पर मुझ पर चिल्लाते थे।'



उन्होंने आगे बताया कि कैसे लोग सार्वजनिक रूप से उन्हें सेलेना के खिलाफ खड़ा करते थे। उन्होंने कहा, 'स्टारबक्स में लोग 'टिप जार' पर मेरा और उस दूसरी महिला (सेलेना गोमेज) का नाम लिखकर हमें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे थे।'

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