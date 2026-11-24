एमी अवार्ड्स: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने बॉबी स्कोफील्ड, मोना मीना ने नाम हुआ ये खिताब; भारत को क्या मिला?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 24 Nov 2026 09:21 AM IST
सार
- 54वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 23 नवंबर (भारत में 24 नवंबर) को न्यूयॉर्क में हुए।
- अभिनेता विजय सेतुपति इसे पेश करने वालों (प्रेजेंटर्स) में से एक रहे।
- अवॉर्ड्स में भारत के दो प्रोजेक्ट्स को नामांकन मिला।
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विस्तार
टेलीविजन की सबसे बड़ी ग्लोबल नाइट्स में से एक 54वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स आयोजित किए गए। यह एक ऐतिहासिक साल रहा, जिसमें 26 देशों की 16 श्रेणियों में रिकॉर्ड 64 दावेदार शामिल थे। भारत की ओर से दो शो 'वीर दास: फूल वॉल्यूम' और 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' इसमें शामिल हैं।
यह अवार्ड सेरेमनी 24 नवंबर (IST) को न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाउन में हुई। मशहूर अभिनेता माइकल उरी ने इसे होस्ट किया। साउथ के स्टार विजय सेतुपति इवेंट में एक अवॉर्ड के प्रेजेंटर बने।
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यह अवार्ड सेरेमनी 24 नवंबर (IST) को न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाउन में हुई। मशहूर अभिनेता माइकल उरी ने इसे होस्ट किया। साउथ के स्टार विजय सेतुपति इवेंट में एक अवॉर्ड के प्रेजेंटर बने।
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भारत के हाथ आई निराशा
एमी अवॉर्स में भारत से वीर दास के शो 'वीर दास: फूल वॉल्यूम' को कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। 2021 में 'फॉर इंडिया' और 2023 में 'लैंडिंग' के बाद यह उनका तीसरा नॉमिनेशन है। हालांकि वीर दार को ये अवॉर्ड नहीं मिला। 'बेस्ट कॉमेडी' अवार्ड के लिए अर्जेंटीना की 'डिवीजन पलेर्मो- सीजन 2' को चुना गया।
एमी अवॉर्स में भारत से वीर दास के शो 'वीर दास: फूल वॉल्यूम' को कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। 2021 में 'फॉर इंडिया' और 2023 में 'लैंडिंग' के बाद यह उनका तीसरा नॉमिनेशन है। हालांकि वीर दार को ये अवॉर्ड नहीं मिला। 'बेस्ट कॉमेडी' अवार्ड के लिए अर्जेंटीना की 'डिवीजन पलेर्मो- सीजन 2' को चुना गया।
वीर दास: क्यों एमी अवॉर्ड हारकर भी जीत गए अभिनेता? बोले- इतनी दूर तक पहुंचते देखना ही अविश्वसनी
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'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' अवॉर्ड से चूका
भारत को दूसरा नामांकन 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' के लिए ड्रामा सीरीज कैटेगरी में मिला। इस शो में मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब मुख्य भूमिकाओं में हैं। हालांकि इसे 'बेस्ट ड्रामा सीरीज' का पुरस्कार नहीं मिला। 'कारेम' इस श्रेणी का विजेता रहा।
भारत को दूसरा नामांकन 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' के लिए ड्रामा सीरीज कैटेगरी में मिला। इस शो में मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब मुख्य भूमिकाओं में हैं। हालांकि इसे 'बेस्ट ड्रामा सीरीज' का पुरस्कार नहीं मिला। 'कारेम' इस श्रेणी का विजेता रहा।
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यहां देखें अवॉर्ड्स की लिस्ट
बॉबी स्कोफील्ड- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
मोना मीना लियोन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
डेर टैलेंटिएर्टे मिस्टर एफ- आर्ट्स प्रोग्रामिंग के लिए
डी क्लास वान 2000- शॉर्ट-फॉर्म सीरीज
डिवीजन पलेर्मो- सीजन 2- बेस्ट कॉमेडी
24 आवर्स इन द किल जोन- सर्वश्रेष्ठ समाचार
एक्सपोजर: ब्रेकिंग रैंक्स: इनसाइड इजरायलज- वॉर करंट अफेयर्स
फिलिप्सटाउन वायरकार ग्रां प्री- बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री
एजुकेटिंग यॉर्कशायर - सीजन 2- बेस्ट नॉन-स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट
द स्केयरक्रो वेडिंग- बेस्ट किड्स एनीमेशन
डेक्सटर प्रॉक्टर: द 10-ईयर-ओल्ड डॉक्टर- बेस्ट किड्स लाइव-एक्शन
हॉरिबल साइंस- किड्स फैक्चुअल एंड एंटरटेनमेंट
प्रिजनर 951- बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज
लुई थेरॉक्स: द सेटलर्स- सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री
लेयला- बेस्ट टेलिनोवेला
केरेम- बेस्ट ड्रामा सीरीज
बॉबी स्कोफील्ड- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
मोना मीना लियोन- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
डेर टैलेंटिएर्टे मिस्टर एफ- आर्ट्स प्रोग्रामिंग के लिए
डी क्लास वान 2000- शॉर्ट-फॉर्म सीरीज
डिवीजन पलेर्मो- सीजन 2- बेस्ट कॉमेडी
24 आवर्स इन द किल जोन- सर्वश्रेष्ठ समाचार
एक्सपोजर: ब्रेकिंग रैंक्स: इनसाइड इजरायलज- वॉर करंट अफेयर्स
फिलिप्सटाउन वायरकार ग्रां प्री- बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री
एजुकेटिंग यॉर्कशायर - सीजन 2- बेस्ट नॉन-स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट
द स्केयरक्रो वेडिंग- बेस्ट किड्स एनीमेशन
डेक्सटर प्रॉक्टर: द 10-ईयर-ओल्ड डॉक्टर- बेस्ट किड्स लाइव-एक्शन
हॉरिबल साइंस- किड्स फैक्चुअल एंड एंटरटेनमेंट
प्रिजनर 951- बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज
लुई थेरॉक्स: द सेटलर्स- सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री
लेयला- बेस्ट टेलिनोवेला
केरेम- बेस्ट ड्रामा सीरीज