फैंस बोले- आपके लिए उम्र बस नंबर है

अभिनेत्री के इस पोस्ट पर नेटिजंस के रिएक्शंस आ रहे हैं। यूजर्स उनकी फिटनेस की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'उम्र आपके लिए महज एक संख्या है'। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आप जिंदगी को जिंदादिली के साथ अपनी शर्तों पर जी रही हैं'। एक यूजर ने लिखा, 'आप लाजवाब हो। दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हैं'।

